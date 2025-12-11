Cor 12:47 Portualità turistica, si presenta il piano Lunedì a Sassari si terrà l’incontro dal titolo “Una nuova visione per la mobilità marittima” a cui parteciperanno la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu



SASSARI - Lunedì 15 dicembre alle 11 a Sassari, nella sala Langiu del Comando provinciale della Polizia locale, si terrà l’incontro dal titolo “Una nuova visione per la mobilità marittima” a cui parteciperanno la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, che presenterà la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione del Piano regionale della rete della portualità turistica (PRRPT). Nel corso dell’incontro verrà illustrato il Piano a cura del Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS) dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici. L’incontro, rivolto alle associazioni di categoria con l’obiettivo di condividere uno strumento indispensabile al perseguimento di molteplici obiettivi, è aperto alla stampa.