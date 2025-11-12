Alguer.it
S.A. 18:16
Cercasi mozzo per il Porto di Alghero
I marittimi interessati potranno presentarsi entro le ore 10 del 17 novembre presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea
Cercasi mozzo per il Porto di Alghero

ALGHERO - La Capitaneria di Alghero ha diffuso l'avviso di chiamata di imbarco per un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di mozzo da imbarcare sul Motopesca denominato “Nonno Giovanni Soc Coop". I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro le ore 10 del 17 novembre presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea.
12/11/2025
13 novembre
«Moro usa la lista come un taxi e Cacciotto si smentisce»
13 novembre
Aggressione in hotel: tre campani denunciati, di cui un minore
13 novembre
Corsi di Tomborinos in algherese: iscrizioni



