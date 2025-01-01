Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPesca › «Crisi della pesca, intervenga la Todde»
Cor 11:05
«Crisi della pesca, intervenga la Todde»
In ginocchio l’intera filiera ittica sarda, dai pescatori agli armatori, dai commercianti ai ristoratori, si chiede alla Presidente Todde un intervento immediato: Lo dichiara Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero
«Crisi della pesca, intervenga la Todde»

ALGHERO - «Alla luce delle gravi criticità emerse a seguito della proroga del fermo biologico disposto dal Ministero, che sta mettendo in ginocchio l’intera filiera ittica sarda, dai pescatori agli armatori, dai commercianti ai ristoratori, si chiede alla Presidente Todde un intervento immediato. È necessario affrontare con urgenza una situazione che rischia di compromettere la sopravvivenza economica di centinaia di lavoratori e imprese del settore, già penalizzati da una gestione priva di programmazione e da ritardi nei pagamenti dei fermi pesca. Dobbiamo fare un appello forte e deciso: la Sardegna non può più aspettare. Ogni giorno di silenzio significa barche ferme, famiglie senza reddito e un pezzo di identità che rischia di scomparire. È il momento di agire, ora». Lo dichiara Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero.
