Cor 19:02
«Primo pescato, riapertura imminente»
L´Assessore alle Opere Pubbliche del comune di Alghero, Francesco Marinaro, tranquillizza gli operatori algheresi del mercato portuale: lavori praticamente ultimati
«Primo pescato, riapertura imminente»

ALGHERO - «Sono praticamente ultimati i lavori di adeguamento del mercato del primo pescato della Banchina Millelire. Eseguite da parte del Settore Lavori Pubblici le opere di manutenzione sulle strutture esterne di copertura, sulle parti interne ammalorate, ovvero le pareti di cartongesso e le pavimentazioni in resina, oltre alla sostituzione degli infissi danneggiati».

Nel corso delle opere iniziate ad inizio ottobre, per le quali l’Amministrazione ha impiegato 125 mila euro, sono emerse nuove criticità tecniche non prevedibili in fase di progettazione che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante relativa alla presenza di nuove infiltrazioni sulla copertura e da un percorso del cavidotto di alimentazione elettrica diverso rispetto alle previsioni iniziali.

Ciò al fine di garantire la piena funzionalità e la sicurezza dell’opera nel rispetto delle normative vigenti in materia impiantistica e antincendio. Eseguiti inoltre interventi migliorativi, tinteggiature e ripristino delle porzioni maggiormente ammalorate delle pavimentazioni in resina. «La riapertura del mercato è imminente – assicura l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro - allo stato, l'ufficio è in attesa delle integrazioni documentali relative alla perizia di variante e della documentazione necessaria per gli aspetti dell’antincendio».
