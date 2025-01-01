S.A. 15:23 A dicembre via libera alla pesca Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: confermata ripresa pesca a dicembre, boccata di ossigeno per lavoratori e imprese



CAGLIARI - «Al Tavolo tecnico della pesca i rappresentanti del governo confermano ufficialmente il via libera alle attività in mare da dicembre. Una buona notizia per lavoratori e imprese del settore, dalla quale ripartire per programmare un 2026 che possa puntare al rilancio del comparto»”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell’Unci AgroAlimentare. «I sacrifici dei nostri pescatori – ha proseguito il dirigente dell’associazione del mondo cooperativistico – non sono stati inutili e si spera possano essere premiati con la ripresa del prossimo mese, caratterizzato da maggiori richieste di mercato, dovute alle festività natalizie». Alla riunione erano presenti, insieme alle parti sociali, il ministro Francesco Lollobrigida, il sottosegretario di Stato, senatore Patrizio La Pietra, il deputato Mirco Carloni, presidente della 13^ Commissione Agricoltura, il responsabile della Direzione generale pesca, Francesco Abate, e il capo Dipartimento della Sovranità alimentare, Marco Lupo.