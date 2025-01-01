Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaPesca › Più siti acquacoltura con il nuovo Piano
S.A. 14:47
Più siti acquacoltura con il nuovo Piano
L’obiettivo del Piano è quello di favorire lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura incrementando il potenziale dei siti esistenti e crearne di nuovi, contribuendo a incrementare la produzione ittica regionale e supportare e gli investimenti nel settore, grazie a una regolamentazione trasparente, strategica e coordinata con gli altri strumenti di pianificazione regionale
Più siti acquacoltura con il nuovo Piano

CAGLIARI - La Giunta regionale dà il via libera all’adozione preliminare del Piano regionale per le zone allocate per l’acquacoltura a mare e per l’acquacoltura nelle acque interne (AZA). Un passo importante per il comparto della pesca e in particolare dell’acquacoltura dell’isola, a cui seguiranno il Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) - che vedranno il coinvolgimento e i contributi degli stakeholders - necessari per la futura approvazione del Piano in questione. «Con l’adozione preliminare del Piano AZA, la Sardegna compie un passo significativo - evidenzia l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta - dotandosi uno strumento di pianificazione così avanzato per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura».

Il piano, che diventerà un importante strumento di pianificazione regionale del settore, è il risultato di un lavoro multidisciplinare ad alta specializzazione che ha visto il contributo di enti nazionali di ricerca e di esperti di rilievo internazionale che collaborano con la FAO e la General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM). Gli studi e la predisposizione del piano sono stati realizzati dalla Fondazione International Marine Center (IMC), per il tramite di Sardegna Ricerche, sotto la supervisione del Servizio Pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura. Lo schema di Piano AZA è stato già oggetto di numerose presentazioni e momenti di confronto tecnico-scientifico in ambito internazionale, ed è stato discusso come modello di riferimento per la pianificazione dell’acquacoltura sostenibile nel Mediterraneo.

L’obiettivo del Piano è quello di favorire lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura incrementando il potenziale dei siti esistenti e crearne di nuovi, contribuendo a incrementare la produzione ittica regionale e supportare e gli investimenti nel settore, grazie a una regolamentazione trasparente, strategica e coordinata con gli altri strumenti di pianificazione regionale. Lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura è infatti uno dei principali obiettivi della politica europea della pesca e un fattore importante della strategia per l’economia blu, la sicurezza alimentare e per il contrasto ai cambiamenti climatici. Per questi motivi il FEAMP (lo strumento finanziario dell'Unione Europea per i settori della pesca e dell'acquacoltura) ha previsto l’attuazione di una specifica misura per aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura.

La Sardegna presenta una naturale vocazione per l’acquacoltura essendo caratterizzata da una notevole estensione della costa (circa 1850 Km) e dalla presenza di numerosi ambienti umidi (circa 60 stagni e lagune per un’estensione di circa 15.000 ha). Nonostante occupi una posizione di rilievo a livello nazionale in questo settore, l’isola non ha però sfruttato a pieno le sue potenzialità in termini di sviluppo dell’acquacoltura in ambiente marino, lagunare e lacustre. Per la redazione del Piano AZA sono stati applicati modelli scientifici innovativi che hanno permesso la costruzione di un base conoscitiva preziosa per la definizione delle future strategie del settore: attraverso una dettagliata mappatura delle aree marine e interne adatte all’esercizio dell’acquacoltura, sarà possibile costruire insieme ai territori e agli operatori del settore politiche regionali innovative e strategiche supportate dalle migliori conoscenze acquisite oggi dalla Regione Sardegna.

Le AZA sono aree geograficamente definite in cui sono consentite, o limitate, le attività di acquacoltura. Il Piano individua 63 AZA in mare, 26 AZA nelle lagune costiere e 5 AZA nei laghi. Nel Piano ogni AZA è catalogata e dettagliatamente descritta: ciò consentirà di diminuire i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni per l’acquacoltura (dagli attuali 24 mesi, a 6 mesi) e consentirà agli operatori del settore una più agevole individuazione e conoscenza del grado di vocazionalità delle aree di interesse, utile a pianificare la propria attività imprenditoriale. Il processo di identificazione dei siti AZA è stato rivolto a garantire che i futuri allevamenti siano situati in aree con caratteristiche ambientali adeguate a supportare le attività produttive, a minimizzare i potenziali impatti ambientali e a diversificare la produzione in un’ottica di creazione di nuove opportunità di lavoro lungo tutta la filiera, dalla produzione alla trasformazione e commercializzazione.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20/5Les Ginquetes, tutti pazzi per le ostriche di Alghero
2/5Pesca corallo, domande entro il 7 maggio
30/4Pesca sostenibile e competitiva: tre nuovi bandi
24/4Pesca del corallo da maggio ad ottobre
20/3Pesca abusiva di ricci: più controlli e foto-trappole ad Alghero
6/3Motopesca cerca un mozzo ad Alghero
5/3Gamberi pregiati: maxi sequestro a Golfo Aranci
4/3Parco: pressing di Pirisi, «deroga» ai pescatori
24/2Ricci, pesca abusiva a Trinità d´Agultu
14/2Cercasi mozzo per motopesca ad Alghero
« indietro archivio pesca »
14 agosto
Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero
14 agosto
Esplode la bomba rifiuti a Ferragosto: agitazione
14 agosto
Ferragosto San Teodoro top, poi Olbia e Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)