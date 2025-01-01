Alguer.it
Cor 10:10
Alghero: show sulla Pista di ghiaccio
Oggi l´apertura, per l´occasione si esibiranno due pattinatori professionisti: Giulia Isabella Paolino, originaria di Alghero, e Andrea Tuba, entrambi atleti internazionali del Team Italia. Inaugura anche il Mercatino di Natale in Largo San Francesco
Alghero: show sulla Pista di ghiaccio

ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero per il primo vero weekend dal sapore natalizio. Dopo l'accensione delle luminarie nelle vie e piazze della città, questa sera - venerdì 28 novembre, alle ore 17.30 - l'inaugurazione dei Mercatini di Natale e l'apertura della Pista di Ghiaccio. Per l'occasione si esibiranno due pattinatori professionisti: Giulia Isabella Paolino, originaria di Alghero, e Andrea Tuba, entrambi atleti internazionali del Team Italia.

Sei volte medagliati in gare internazionali, vantano competizioni in tutto il mondo, dalla Thailandia e Turchia alla Polonia e Repubblica Ceca. Hanno anche gareggiato a Pechino lo scorso settembre per le qualificazioni Olimpiche. Nel gennaio 2025 hanno conquistato il terzo posto ai Campionati del Mondo Universitari tenuti a Torino.

Il percorso verso il nuovo anno proseguirà il 7 dicembre con l’accensione del grande Albero di Natale, uno degli appuntamenti più simbolici per la comunità algherese e l'inaugurazione delle nuove installazioni urbane ideate dallo stilista algherese Antonio Marras con gli studenti e i tutor del Liceo Artistico "F. Costantino" guidati dal flower design Tonino Serra.

[foto Giuseppe Bordone]
