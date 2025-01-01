Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaArte › Sassari, in arrivo mostra su Impressionisti
Cor 12:33
Sassari, in arrivo mostra su Impressionisti
La mostra, in programma dal 28 novembre al Polo Museale Padiglione Tavolara, evidenzia già in parte del titolo, “Luce, Natura, Libertà”, il progetto espositivo
Sassari, in arrivo mostra su Impressionisti

SASSARI - Per la prima volta in Sardegna, l’Impressionismo francese sarà protagonista con la mostra Luce, Natura, Libertà. I Pionieri del Paesaggio: da Barbizon agli Impressionisti, ospitata dal 28 novembre al 1° febbraio al Polo Museale Padiglione Tavolara di Sassari. L’esposizione, prodotta da Aurea Natur Associazione culturale in collaborazione con la Fondazione Sardegna e il Comune di Sassari e curata dal critico d’arte Alberto Bertuzzi, si propone di approfondire le origini e gli sviluppi che hanno caratterizzato il movimento impressionista, nato ufficialmente nel 1874 a Parigi. Il percorso espositivo attraversa circa un secolo di storia dell’arte, dai precursori della Scuola di Barbizon (1830-1860) fino all’influenza esercitata tra fine ‘800 e inizio ‘900.

Il progetto della mostra intende mettere in luce le molteplici sfumature dell’Impressionismo, un’arte rivoluzionaria e libera, caratterizzata da un uso innovativo della luce e del colore, ma anche dare risalto alla rappresentazione paesaggistica e ritrattistica antiaccademica e anticonvenzionale, che ha segnato una svolta fondamentale nell’arte mondiale. Sessantasei le opere originali esposte: dipinti, disegni, tecniche miste, acquerelli e litografie, tutte prestiti di collezioni private italiane e francesi, realizzate da 31 artisti prevalentemente francesi e suddivise in tre sezioni espositive: “Prima di Barbizon; “La scuola di Barbizon”, e “L’Impressionismo e oltre”. Tra i nomi più significativi presenti in mostra, particolarmente dediti al paesaggio e sperimentatori della pittura en plein air, si distinguono: tra gli anticipatori del movimento, il pittore e incisore romantico Eugène Isabey, i barbisonniers Theodore Rousseau e Jean Baptiste Camille Corot, per arrivare poi a Charles-François Daubigny, Eugène Boudin, all’olandese Johan Barthold Jongkind, e all’Impressionismo di Claude Monet, di cui sarà esposto il dipinto a olio Tempète à Saint Adresse (1857 ca).

Il tema della ritrattistica sarà, invece, rappresentato dalle opere di Henri Gervex, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, ed altri, in un percorso che condurrà alla fine dell’800, con i lavori di Paul César Helleu, Diogène Ulysse Napoléon Maillart e Léon Printemps. Nella galleria di artisti francesi, più e meno noti al grande pubblico, spicca anche la presenza di Giovanni Boldini, tra i pittori italiani più vicini agli impressionisti francesi, di cui la mostra presenterà il pastello su carta Donna seduta con ventaglio (1890).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/10Performance in realtà virtuale e dal vivo a Sassari
13/10A Porto Ferro il festival Equilibrio
4/10C’è anche Trump nella Toilet Museum di Alghero
3/10Petra al Museo del Corallo
2/10Nuova mostra alla Pinacoteca di Sassari
30/9Sebastian Eger, esposizione sui Bastioni
25/7Ad Alghero la prima edizione dell´Urban Festival
8/7FertiliArt per rilanciare il borgo
2/7Da giovedì il Festival Aria Performing Art a Ossi
30/6L´opera di Gianni Nieddu nelle campagne di Nure
« indietro archivio arte »
27 ottobre
«Sanità, progetto serio in sinergia col territorio»
27 ottobre
Alberghiero: sapori dal mondo
27 ottobre
«Sanità, grave assenza della Regione»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)