22 novembre
generAzioni allo Spazio Bunker
Continua la seconda parte della rassegna di arti sceniche generAzioni. Il prossimo appuntamento è per sabato 22 novembre alle ore 20.30 allo Spazio Bunker di Sassari per lo spettacolo Abba Acuada
SASSARI - Abba acuada – acqua nascosta affronta il tema dell’acqua come risorsa preziosa ma sempre più vulnerabile. Lo spettacolo racconta il cambiamento del rapporto tra l’uomo e la natura: dall’antichità, quando sorgenti e paesaggi erano considerati luoghi sacri, fino alla società moderna segnata da consumo e crisi ambientali. La narrazione mette in evidenza la doppia valenza dell’acqua: elemento vitale e generativo, ma oggi anche simbolo di emergenze concrete come siccità, tempeste e alluvioni.

Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Rossolevante, regia di Juri Piroddi, con: Silvia Cattoi, Juri Piroddi, Maria Giulia Cabiddu, suoni e tecnica Emanuele Canu, testi Juri Piroddi e Silvia Cattoi. generAzioni è una rassegna organizzata da Meridiano Zero con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari. La rassegna nasce con l’obiettivo di portare in città nuove esperienze performative, creando un ponte tra artisti e pubblico. Per le prenotazioni mandare una mail a spaziobunker@gmail.com. Per il programma completo: pagine social di Compagnia Meridiano Zero e Spazio Bunker.
12:38
17 novembre
