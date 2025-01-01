Cor 11:00 Uil Pensionati Sardegna, nuova segreteria È stata rinnovata la segreteria regionale della Uil Pensionati Sardegna. Rinaldo Mereu dopo 16 anni alla guida della categoria ha lasciato l’incarico. La nuova segretaria generale regionale è Maria Giuseppa Speziga che sarà affiancata da Massimina Puddu, Franco Garau e dalla tesoriera Anna Speziga



CAGLIARI - È stata rinnovata la segreteria regionale della Uil Pensionati Sardegna. Rinaldo Mereu dopo 16 anni alla guida della categoria ha lasciato l’incarico e con lui si sono dimessi Natalina Mostallino e Beppe Murgia che facevano parte della segreteria. Oggi, nell’ultimo Consiglio delle Uilp Sardegna prima del congresso fissato per il 20 marzo a Cagliari, sono stati eletti all’unanimità la nuova segretaria generale regionale, Maria Giuseppa Speziga che sarà affiancata da Massimina Puddu, Franco Garau e dalla tesoriera Anna Speziga. L’elezione è avvenuta all’hotel Cesar, presenti la Segretaria Generale della Uil Sardegna Fulvia Murru e gli altri componenti della segreteria regionale, il segretario generale Uilp nazionale Carmelo Barbagallo, il segretario organizzativo Uilp nazionale Pasquale Lucia e la Tesoriera Uilp Nazionale Cecilia De Laurenzi.



«La nostra scelta consentirà alla nuova segreteria di proseguire nel percorso di cambiamento avviato nell'interesse della Confederazione – hanno ribadito il segretario uscente e gli altri membri della segreteria – di proseguire nel compito che spetta alla nostra categoria che è quello di difendere i diritti dei pensionati e più in generale di tutti gli anziani, migliorando la qualità della loro vita e perseguendo il benessere economico e la soddisfazione dei loro bisogni materiale e intellettuali”. Maria Giuseppa Speziga ha accettato la nuova nomina “con profonda emozione e con grande senso di responsabilità».



Ringraziando il segretario uscente Rinaldo Mereu al quale è stato chiesto a gran voce di «continuare a offrirci il suo contributo, affinché il lavoro che abbiamo costruito insieme possa proseguire nel segno della coesione, della continuità e del rinnovamento condiviso - ha ribadito l'impegno che la Uilp insieme alla Uil Sardegna intendono portare avanti - in primo luogo per le persone fragili, per gli anziani soli, per le famiglie che vivono in difficoltà. Un impegno – ha detto Speziga - indirizzato donne giovani e anziane. Essere Uilp significa tenere insieme tutte queste realtà, creando ponti tra generazioni, e politiche di genere».



La segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru, ringraziando Rinaldo Mereu e complimentandosi con la nuova segretaria generale della Uilp, ha rimarcato i temi principali del lavoro svolto fino ad oggi tracciando le linee per un percorso con la Uil e con tute le altre categorie comune per risolvere e migliorare le varie criticità della Sardegna come trasporti, sanità, servizi per il territorio, lavoro e giustizia sociale.