Schianto tra fuoristrada e auto: feriti La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero, intorno alle 19, è intervenuta in Via Giovanni XXIII per un incidente stradale, all´incrocio con Viale della Resistenza



ALGHERO - Incidente ad Alghero nelle serata di giovedì. La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco, intorno alle 19, è intervenuta in Via Giovanni XXIII per un incidente stradale, all'incrocio con Viale della Resistenza. Interessati due mezzi, una vettura utilitaria ed un fuoristrada. La squadra al suo arrivo, ha collaborato con il personale del 118 per estrarre la conducente della vettura dall’abitacolo dopo che, per precauzione era stata immobilizzata e successivamente trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso di Alghero. Mentre l’altro conducente del fuoristrada ha riportato soltanto alcune contusioni. I vigili, subito dopo, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro e le vetture coinvolte. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.