Petra al Museo del Corallo

Sabato 4 ottobre la ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo. All´interno del Giardino del MACOR - Museo del Corallo l´opera dei designer Genesio Pistidda e Roberto Loliva



ALGHERO - Alghero celebra sabato 4 ottobre la ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da AMACI con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il tema conduttore dell’edizione 2025 è quello della formazione, intesa come processo ampio e plurale che attraversa educazione, ricerca, scambio di esperienze e saperi.



All'interno del Giardino del MACOR - Museo del Corallo - Via XX Settembre, 8 - sarà possibile ammirare gratuitamente durante l'orario serale di apertura, dalle 16.30 alle 19, l'opera dei designer Genesio Pistidda e Roberto Loliva che dialogherà con le ombre delle piante, i percorsi del giardino e le superfici circostanti. La lampada-scultura "Petra", non è una lampada comune: si tratta di un oggetto conico che non produce luce ma l'assorbe e la frammenta in tagli concentrici, disegnandola. È una lampada d’arredo per esterno ed interni minimali, costituita da uno spot luce e da un oggetto da riflettere in pietra. La sua identità parte dalla sua pelle tramite materiali pesanti, ingombranti e pregiati tali da poter richiamare l’attenzione di chi la osserva, inducendolo ad una riflessione che isola l’oggetto rappresentato dal resto del contesto urbano.