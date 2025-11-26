Cor 11:08 Voucher commercio per gli eventi di Natale Il oucher per il supporto al commercio di prossimità per gli eventi di fine anno 2025, rappresenta un´altra iniziativa tangibile della Camera di Commercio di Sassari per dare vitalità, attraverso un sostegno economico, al tessuto sociale e commerciale del Nord Sardegna.



SASSARI - L'obiettivo fondamentale del voucher è quello di mettere a disposizione un fondo specifico per finanziare progetti volti a sostenere le attività commerciali di prossimità durante il periodo cruciale delle festività, che si estende da dicembre 2025 a gennaio 2026. L'importanza per l'Ente camerale risiede nel riconoscere il commercio di prossimità e l'artigianato come pilastri dell'identità e dell'economia urbana, mirando a rivitalizzare le vie dei centri urbani e a favorire un maggiore afflusso di pubblico.



L'intervento è disegnato per favorire la rete e la collaborazione, escludendo espressamente le singole imprese. I beneficiari diretti sono le Associazioni imprenditoriali e i CCN (Centri Commerciali Naturali) regolarmente iscritti all'Elenco Regionale. Questo approccio incoraggia la presentazione di un unico progetto per centro urbano, massimizzando l'impatto e il valore della collaborazione tra gli attori economici, culturali e sociali del territorio. I soggetti finanziabili devono avere sede legale e amministrativa nel Nord Sardegna, ricadente nella competenza territoriale della Camera di Commercio di Sassari.



Il bando è stato presentato dal presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti: «Questo nuovo bando rientra nella strategia dell'ente camerale di sostegno alle attività di prossimità - hanno spiegato nel corso della conferenza stampa cui ha preso parte anche la componente di giunta, Annalisa Luzzu- siamo convinti che si tratti di uno strumento importante che possa supportare iniziative in grado di arricchire il panorama degli eventi di fine anno di tutto il nord Sardegna. Si tratta di uno strumento che proponiamo da tre anni e che rafforza il nostro impegno per chi opera nel cuore dei nostri centri. Soggetti destinatari del bando per il commercio di prossimità».