Cor 21:00 Turismo digitale: il futuro è multi-piattaforma Nei giorni scorsi l’ultimo evento del progetto META-DEST, organizzato presso la sede della Camera di Commercio di Nuoro. E´ stato presentato il nuovo sito web realizzato da Fondazione Alghero - partner del progetto - con il supporto tecnico di Innovyou



ALGHERO - Si è tenuto nei giorni scorsi a Nuoro, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Commercio, l'evento conclusivo del 6° Comitato di Pilotaggio del Progetto META-DEST - La Destinazione Multi-Piattaforma per l’Innovazione del Turismo dal titolo "Meta – Dest Turismo Digitale, Cultura e Imprese: il Futuro è Multi-Piattaforma", dedicato alla presentazione delle nuove attività del progetto META-DEST - La Destinazione Multi-Piattaforma per l’Innovazione del Turismo. I lavori sono iniziati con i saluti istituzionali a cura del Presidente della Camera di Commercio di Nuoro Agostino Cicalò che ha ringraziato i rappresentanti del capofila e dei partner regionali, nazionali e internazionali presenti all'evento per il lavoro sinergico svolto nel corso di oltre un anno di attività e che, proprio in questi giorni a Nuoro, sta portando alla selezione delle migliori idee progettuali che otterranno, per ciascun territorio, voucher sino a 30.000 euro per la loro realizzazione.



«Siamo in attesa di conoscere entro dieci giorni chi ha ottenuto i finanziamenti previsti dalla Call for Ideas e curiosi di scoprire in che modo le idee progettuali utilizzando le tecnologie digitali potranno creare legami, interazioni e agevolare processi di cultura del turismo nel territorio e oltre i confini». In linea con quanto già espresso, l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Nuoro Giuseppe Mercuri ha sottolineato che «la transizione tecnologica e digitale è tra le linee programmatiche dell'amministrazione del comune, proprio perché la tecnologia con i suoi attuali sviluppi consente di realizzare nuovi strumenti, cogliere opportunità per il mondo della cultura e del turismo nuorese». Successivamente Giulia Izza, rappresentante di Fondazione Alghero, con il supporto tecnico ed informatico di Francesco Cresci di Innovyou, hanno presentato Metadestination.eu: il nuovo portale di META-DEST, pensato per destinazioni e imprese digitali e creative orientate all’innovazione turistica e culturale, frutto del costante dialogo con tutti i partner del progetto. L’obiettivo principale del portale, sottolinea Giulia Izza «è garantire continuità al progetto e offrire uno strumento utile per costruire nuove narrazioni delle destinazioni, integrando reale e digitale e accompagnando le persone in tutte le fasi dell’esperienza di viaggio: prima, durante e dopo la visita. Il sito si articola in diverse sezioni, ma due sono centrali. La prima è la mappa interattiva, che nasce dal lavoro di mappatura e ricognizione svolto durante la prima fase del progetto META-DEST: uno strumento costantemente aggiornato, consultabile per territori e tecnologie, che permette di scoprire le Destinazioni che, in Europa e nel mondo, stanno adottando un approccio multipiattaforma. La seconda è la community, uno spazio dedicato all’incontro tra destinazioni e imprese attive nel digitale, pensato per facilitare lo scambio di competenze, la ricerca di partner e il dialogo tra domanda e offerta».



Ha certamente arricchito l'evento la relazione di Fabio Viola, fondatore di TuoMuseo, uno dei pionieri della gamification in Italia. Videogame designer e producer, ha collaborato con istituzioni culturali di rilievo come Gallerie degli Uffizi, Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) e molti altri. Nel suo intervento, corredato da casi di studio, ha sottolineato l'importanza di collegare le radici, l'eredità che abbiamo ereditato al resto del mondo, attraverso le opportunità offerte dalla tecnologia. A conclusione dei lavori il Segretario Generale della CCIAA di Nuoro, Carmelo Battaglia, ha ringraziato i relatori per la ricchezza dei contributi, e ha ribadito che «come rappresentanti delle istituzioni e come operatori culturali dobbiamo cogliere le opportunità delle tecnologie che possono aiutarci a far conoscere la ricchezza culturale del territorio del nuorese e che, a sua volta può portare benefici alle imprese del territorio in termini di business». Infine, Simone Coltella rappresentante della Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale di Pisa, capofila del progetto, ha precisato come sia necessario ora «coinvolgere i rappresentanti delle cooperative e delle imprese che lavorano nei musei, siti archeologici e luoghi della cultura per affrontare la sfida di far collaborare in maniera proficua e innovativa quanto più possibile il mondo digitale con quello culturale e reale».