Benessere degli anziani: ultima escursione Escursioni e pernottamenti nei luoghi della cultura in Sardegna, si chiude con grande partecipazione il ciclo di interventi gratuiti a favore degli anziani over 65 di Alghero



ALGHERO - Si è svolto sabato scorso l’evento conclusivo degli interventi di benessere promossi dai Servizi Sociali del Comune di Alghero attraverso il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali che la Regione Sardegna mette a disposizione con il Plus, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona. Un programma dedicato al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane residenti nel territorio, che sabato ha coinvolto 108 beneficiari over 65 residenti ad Alghero.



La comitiva ha trascorso una giornata all’insegna della cultura alla scoperta del patrimonio archeologico della Sardegna, visitando il Museo di Mont’e Prama di Cabras, il sito archeologico di Tharros, e ha condiviso un momento conviviale con il pranzo presso una struttura di Cabras per poi fare rientro ad Alghero in serata. «Un forte ringraziamento per la grandissima organizzazione – lo esprime l'Assessore ai Servizi Sociali Maria Graz Salaris - alle operatrici che hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa che ha riscosso grande soddisfazione dei nostri concittadini». Nel complesso, il progetto ha registrato 480 domande, tutte prese in carico e ricontattate per offrire la possibilità di partecipare gratuitamente a uno degli interventi programmati.



Le proposte comprendevano un corso di ginnastica dolce della durata di tre mesi; una gita di due giorni a Mamoiada e Fonni in occasione del carnevale (2-3 marzo); una gita di due giorni nel Medio Campidano (10-11- maggio). «Stiamo già lavorando.do per ripetere queste bellissime iniziative già dalla prossima primavera - afferma Salaris – con l’obbiettivo di promuovere ulteriormente le politiche inclusive mirate a favorire un maggior benessere della fascia di popolazione ultra sessantacinquenne, ma anche restituire alle persone anziane un ruolo di riferimento nella società».