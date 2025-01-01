Alguer.it
TeenRadio, gli studenti raccontano Alghero
Cor 17:40
TeenRadio, gli studenti raccontano Alghero
Gli studenti di Alghero raccontano alla radio la loro città: Laboratorio scolastico dell´istituto Roth, giovedì prima puntata con l´assessora al Turismo, sviluppo economico e attività produttive del comune di Alghero
TeenRadio, gli studenti raccontano Alghero

ALGHERO - Il progetto si concluderà a marzo 2026 con un evento pubblico finale. Protagonisti oltre trenta ragazzi dell'Istituto superiore Angelo Roth di Alghero (indirizzi Iti, Ipia, Ipsar e Afm). L'iniziativa, promossa dalla scuola con il coordinamento dell'associazione TeenHub, il supporto tecnico di Radio Onda Stereo e il contributo della Fondazione di Sardegna, è un percorso di orientamento e comunicazione: gli studenti si confrontano con microfoni, regia, scrittura e montaggio per raccontare in prima persona il mondo del lavoro, le storie di impresa, le istituzioni e le opportunità del territorio.

Dieci puntate, dieci occasioni per scoprire il tessuto economico di Alghero. La prima puntata andrà in onda giovedì 4 dicembre alle ore 11 su Radio Onda Stereo 98.3 in FM per il nord ovest della Sardegna (replica giovedì alle 17 e domenica alle 11, e sarà disponibile anche in streaming tramite la APP ufficiale), all’interno del programma OndaShow, condotto da Nicola Nieddu con la regia tecnica di Giuseppe Niolu. Protagonista della trasmissione sarà Ornella Piras, Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero, intervistata dagli studenti su temi centrali come l’occupazione giovanile, l’impresa locale e le prospettive di crescita del territorio.
