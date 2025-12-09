Cor 23:01 Premio Alghero Donna: le vincitrici Martedì 16 dicembre ci sarà la cerimonia di premiazione della 31esima edizione del Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero



ALGHERO - Martedì 16 dicembre (ore 20) presso il Teatro civico, ci sarà la cerimonia di premiazione della 31esima edizione del Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura e della Fondazione di Sardegna, con la collaborazione organizzativa della FIDAPA sezione di Alghero e della Rete delle donne di Alghero APS. Nel 2016 il Premio Alghero Donna ha ottenuto l’ambito e prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica per i novant’anni del Premio Nobel a Grazia Deledda.



La Giuria del Premio Alghero donna, presieduta da Neria De Giovanni, è composta da: Antonio Casu, Presidente de Il Cenacolo di Tommaso Moro; Antonio Maria Masia, Presidente Associazione Il Gremio dei sardi di Roma e dell’UNAR-Unione delle Associazioni di Roma e del Lazio; Massimo Milza, Segretario Generale dell’Associazione Salpare ; Giuditta Sireus, Direttrice artistica Club Jane Austen Sardegna, La sezione Prosa 2025 è stata assegnata a Laura Calosso per il romanzo «Anita» (SEM-Feltrinelli), che racconta, servendosi di documentazioni storiche, l’indomita compagna di Garibaldi cercando la sua verità di donna. Laura Calosso ha pubblicato nel 2017 La stoffa della donne, dal quale nella stagione 2018-19 sono state tratte due puntate di REPORT. Con “L’agave della Regina Vittoria” (Aboca Edizioni), del 2024, ha vinto il Premio Narrativa Mandrarossa nella sezione Ambiente.



La Sezione Poesia, come già nella passata edizione, si apre anche alla drammaturgia diventando sezione Arte-Poesia con Clara Farina, poeta di suo e soprattutto splendida interprete della poesia in lingua sarda con la sua personalissima modalità di recitare cantando, Molto cara al pubblico in Sardegna e fuori dell’Isola, da qualche anno scrive ed interpreta anche testi teatrali su grandi donne come Grazia Deledda e Marianna Bussalai. La sezione Giornalismo è stata assegnata ad Ambra Pintore, volto molto noto e molto amato come conduttrice e autrice di diversi format televisivi tra cui ricordiamo “Sardegna Canta”, programma di cultura e musica tradizionale, ma da qualche anno regista e ideatrice di un format letterario-musicale di grande impatto, ospitato in diverse manifestazioni e nelle scuole.



L’Albo d’oro del Premio si arricchisce così di tre nomi prestigiosi aggiungendosi tra le scrittrici a Vivian Lamarque, Cristina Comencini, Laura Pariani, Barbara Alberti, Maria Rosa Cutrufelli, Lia Levi, Sandra Petrignani, Catena Fiorello; tra le giornaliste Carmen Lasorella, Antonella Clerici, Cristina Parodi, Licia Colò, Cesara Bonamici, Maria Latella, Paola Saluzzi, Bianca Berlinguer, Anna La Rosa, Manuela Moreno, Vania De Luca. Le motivazioni dettagliate saranno rese note durante la cerimonia di premiazione. Come sempre la serata, condotta da Neria De Giovanni, sarà arricchita dalla musica.



Apriranno la manifestazione Antonello Colledanchise e Susanna Carboni duo, cari al pubblico per i testi in algherese scritti da Colledanchise valente poeta insignito di molti premi per la sua carriera di scrittore e cantautore. In duo con Susanna Carboni portano i loro concerti in Italia e in Catalogna, con un repertorio unico di canzoni, arrangiate con il Cuatro Venezolano e il Clarinetto.

Chiude Elisa Ceravola, con il suo flauto traverso, docente di musica presso gli istituti secodari di primo grado ; Master Accademico di Specializzazione in Composizione e improvvisazione musicale in contesti didattici presso Conservatorio di Cagliari dove ha studiato anche Musiche tradizionali - indirizzo strumentale launeddas e Direzione d’orchestra. Ingresso libero e gratuito: Prenotazione via WhatsApp al numero 3388001281 oppure al numero 3490512326 oppure al botteghino ore 19,00, ingresso al teatro ore 19,30.