 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaInformazioneCasteddos e Fortilesas fa tappa a Sassari
S.A. 21:22
Casteddos e Fortilesas fa tappa a Sassari
La trasmissione si chiude fra le torri pisane e il suggestivo barbacane Giovedì 11 dicembre su CatalanTV l’ultima puntata del programma in lingua sarda che ha accompagnato i telespettatori alla scoperta dei castelli medievali dell’isola
<i>Casteddos e Fortilesas</i> fa tappa a Sassari

ALGHERO - Giovedì 11 dicembre alle 21.15 su CatalanTV (canale 15) Salvatore Taras presenta la puntata conclusiva di “Casteddos e fortilesas”, la trasmissione in lingua sarda che da ormai dieci settimane conduce i telespettatori alla scoperta dei castelli medievali dell’isola. A chiudere il ciclo sarà un episodio interamente dedicato alle fortificazioni medievali di Sassari e al Castello Aragonese.
Si parte da Pozzu di Bidda, una piazza dell’antico centro storico dove la tradizione colloca il nucleo originario di abitazioni in cui nacque il paese di Sassari, che poi si espanse al punto da diventare una città forte, libera e indipendente, dotandosi di mura di cinta e di torri perimetrali per circa due chilometri e mezzo di lunghezza.

In “Porta Sant’Antonio”, Taras incontrerà l’archeologo Alessandro Vecciu, e insieme proseguiranno lungo Corso Trinità fino alla Fontana del Rosello, nei pressi di un’altra importante porta cittadina, di cui restano alcune tracce nell’ultimo palazzo alla destra del tratto viario che si estende fino a Piazza Mercato. La puntata si sposta quindi in Piazza Castello, il cui nome rappresenta l’ultima testimonianza del Castello Reale Aragonese demolito nell’Ottocento, ma di cui sono ancora presenti le rovine dell’antemurale e del barbacane che puntava le sue bocche da fuoco contro la città. In compagnia della guida turistica Nanni Manca e del responsabile del Comune di Sassari, Francesco Ledda, Taras entrerà nei corridoi sotterranei del barbacane per mostrare al pubblico televisivo le caratteristiche del monumento recuperato durante gli scavi archeologici del 2008-2010.

A riservare sorprese sarà anche l’intervento della funzionaria della Soprintendenza archeologica di Sassari e Nuoro, Nadia Canu, che descriverà i risultati della campagna di scavo nel cortile dell’Università centrale, con la scoperta dei ruderi di una presunta torre già segnalata a suo tempo da Enrico Costa. Il giornalista gastronomico Giovanni Fancello illustrerà un alimento medievale tipico del luogo, mentre il docente accademico Marco Milanese (Università di Sassari) darà una pillola di conoscenza delle antiche fortificazioni cittadine. Le immagini spettacolari della troupe diretta da Mauro Fancello proporranno ancora una volta inquadrature coinvolgenti e panorami mozzafiato. Il programma è un prodotto dalla db Video Management con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

Nella foto: Taras e Vecciu durante la registrazione della puntata
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/12/2025
Premio Alghero Donna: le vincitrici
Martedì 16 dicembre ci sarà la cerimonia di premiazione della 31esima edizione del Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero
2/12TeenRadio, gli studenti raccontano Alghero
29/11Serve una nuova cultura digitale
11/1125° Alguer.it, traguardo storico
12/11Casteddos e Fortilesas alla scoperta di Alghero
24/9Neria De Giovanni nel direttivo free lance
25/7Ranucci di Report a Putifigari e Alghero
17/7Dal 20 luglio il Festival LiberEvento
17/7Barbagia in Blu: festival letteratura d´inchiesta a Fonni
23/6Messaggi truffa: l’appello della Asl di Sassari
17/6Questione palestinese: l´urlo di Luigi Manconi
« indietro archivio informazione »
10 dicembre
La Torcia Olimpica ad Alghero. Sabato la carovana parte dal Lido
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
8 dicembre
Pestato sotto casa dal branco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)