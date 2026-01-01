Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaInformazioneTeen Radio: studenti e impresa a confronto
S.A. 12:05
Teen Radio: studenti e impresa a confronto
Nella quarta puntata protagonista Doris Zaccaria che racconta il Rifugio di Mare. Le studentesse dell’IPSAR intervistano la manager del Quinto Elemento, esperienza di ospitalità e impresa sociale in Sardegna
<i>Teen Radio</i>: studenti e impresa a confronto

ALGHERO - Prosegue il racconto corale di TeenRadio: sulle Onde del mondo del lavoro, il format radiofonico ideato e condotto dagli studenti degli istituti superiori di Alghero, che ogni settimana accende i riflettori su storie, volti e modelli di impresa del territorio. Giovedì 15 gennaio alle ore 11:00, andrà in onda la quarta puntata, dedicata al tema del lavoro sociale e dell’accoglienza, con ospite Doris Zaccaria, manager della struttura Rifugio di Mare, un progetto di ospitalità e inserimento lavorativo gestito dalla Cooperativa Il Quinto Elemento.

A condurre l’intervista sarà la mini-redazione “Senza Filtri”, formata dalle studentesse Rebecca Pala e Yasmine Bradi dell’indirizzo IPSAR dell’Istituto “A. Roth” di Alghero, coinvolte attivamente nel progetto. Una puntata dal forte impatto umano, che affronterà i temi dell’impresa sociale, dell’impatto ambientale delle imprese e del ruolo dei giovani nel guidare modelli organizzativi fondati sulla sostenibilità, la relazione e il territorio. L’episodio andrà in onda su Radio Onda Stereo, all’interno del programma OndaShow, condotto da Nicola Nieddu con la regia di Giuseppe Niolu. Sarà possibile seguire la puntata: in FM su Radio Onda Stereo, in streaming tramite l’APP ufficiale di ondastereo.it , in contemporanea sul Canale TV 80 del digitale terrestre con repliche giovedì alle ore 17:00 e domenica alle ore 11:00.

TeenRadio è un progetto già in corso che unisce educazione, comunicazione e orientamento, trasformando 30 studenti e studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Roth” di Alghero (indirizzi ITI, IPIA, IPSAR, AFM) in una redazione radiofonica vera e propria, impegnata a raccontare il mondo del lavoro in dieci puntate tematiche. Il progetto è promosso da Associazione TeenHub, realtà no-profit attiva nel campo dell’educazione e dell’innovazione sociale, con il sostegno della Fondazione di Sardegna attraverso il bando Educazione al digitale – Tech Education 2025, e con il supporto tecnico di Radio Onda Stereo. TeenRadio è un’opportunità concreta per sviluppare competenze digitali, comunicative e trasversali, ma anche per dare agli studenti uno spazio di espressione reale, costruendo un ponte tra scuola e territorio. Dopo la pausa natalizia, il programma è ripartito con grande energia e continuerà fino a marzo, con altri appuntamenti già in programma e nuovi ospiti pronti a condividere le proprie esperienze con le voci della redazione più giovane del panorama radiofonico locale.

Nella foto: Doris Zaccaria, le studentesse e il giornalista Nicola Nieddu
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/12TeenRadio, ai microfoni Andrea Alessandrini
14/12Intelligenza Artificiale a supporto delle politiche pubbliche
9/12Premio Alghero Donna: le vincitrici
10/12Casteddos e Fortilesas fa tappa a Sassari
2/12TeenRadio, gli studenti raccontano Alghero
29/11Serve una nuova cultura digitale
11/1125° Alguer.it, traguardo storico
12/11Casteddos e Fortilesas alla scoperta di Alghero
24/9Neria De Giovanni nel direttivo free lance
25/7Ranucci di Report a Putifigari e Alghero
« indietro archivio informazione »
14 gennaio
Schianto in via Barracu: cinque feriti
15 gennaio
Armi e droga: due arresti a Ittiri
15 gennaio
«Riportare le capitali europee l´inverno»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)