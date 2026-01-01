S.A. 12:05 Teen Radio: studenti e impresa a confronto Nella quarta puntata protagonista Doris Zaccaria che racconta il Rifugio di Mare. Le studentesse dell’IPSAR intervistano la manager del Quinto Elemento, esperienza di ospitalità e impresa sociale in Sardegna



ALGHERO - Prosegue il racconto corale di TeenRadio: sulle Onde del mondo del lavoro, il format radiofonico ideato e condotto dagli studenti degli istituti superiori di Alghero, che ogni settimana accende i riflettori su storie, volti e modelli di impresa del territorio. Giovedì 15 gennaio alle ore 11:00, andrà in onda la quarta puntata, dedicata al tema del lavoro sociale e dell’accoglienza, con ospite Doris Zaccaria, manager della struttura Rifugio di Mare, un progetto di ospitalità e inserimento lavorativo gestito dalla Cooperativa Il Quinto Elemento.



A condurre l’intervista sarà la mini-redazione “Senza Filtri”, formata dalle studentesse Rebecca Pala e Yasmine Bradi dell’indirizzo IPSAR dell’Istituto “A. Roth” di Alghero, coinvolte attivamente nel progetto. Una puntata dal forte impatto umano, che affronterà i temi dell’impresa sociale, dell’impatto ambientale delle imprese e del ruolo dei giovani nel guidare modelli organizzativi fondati sulla sostenibilità, la relazione e il territorio. L’episodio andrà in onda su Radio Onda Stereo, all’interno del programma OndaShow, condotto da Nicola Nieddu con la regia di Giuseppe Niolu. Sarà possibile seguire la puntata: in FM su Radio Onda Stereo, in streaming tramite l’APP ufficiale di ondastereo.it , in contemporanea sul Canale TV 80 del digitale terrestre con repliche giovedì alle ore 17:00 e domenica alle ore 11:00.



TeenRadio è un progetto già in corso che unisce educazione, comunicazione e orientamento, trasformando 30 studenti e studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Roth” di Alghero (indirizzi ITI, IPIA, IPSAR, AFM) in una redazione radiofonica vera e propria, impegnata a raccontare il mondo del lavoro in dieci puntate tematiche. Il progetto è promosso da Associazione TeenHub, realtà no-profit attiva nel campo dell’educazione e dell’innovazione sociale, con il sostegno della Fondazione di Sardegna attraverso il bando Educazione al digitale – Tech Education 2025, e con il supporto tecnico di Radio Onda Stereo. TeenRadio è un’opportunità concreta per sviluppare competenze digitali, comunicative e trasversali, ma anche per dare agli studenti uno spazio di espressione reale, costruendo un ponte tra scuola e territorio. Dopo la pausa natalizia, il programma è ripartito con grande energia e continuerà fino a marzo, con altri appuntamenti già in programma e nuovi ospiti pronti a condividere le proprie esperienze con le voci della redazione più giovane del panorama radiofonico locale.



Nella foto: Doris Zaccaria, le studentesse e il giornalista Nicola Nieddu