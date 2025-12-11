Cor 18:00 Intelligenza Artificiale a supporto delle politiche pubbliche Ad Alghero, il 15 dicembre, dalle ore 11, presso l’Hotel Catalunya: L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività del Laboratorio AIMET (Artificial Intelligence and Formal Methods Lab)



ALGHERO - L’Università degli Studi di Sassari presenta i risultati dei progetti C-WISE e SKET Monitor nell’incontro “Intelligenza Artificiale a supporto delle politiche pubbliche. Cittadini, dati e territorio: Alghero come laboratorio sperimentale”, in programma lunedì 15 dicembre

2025 alle ore 11.00 presso l’Hotel Catalunya, in Via Catalogna 22 ad Alghero. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del Laboratorio AIMET (Artificial Intelligence and Formal Methods Lab), è dedicata al ruolo dell’Intelligenza Artificiale, dei dati urbani e dei sistemi di monitoraggio territoriale come strumenti concreti di supporto alle decisioni pubbliche e alla governance locale.



Alghero assume in questo percorso la funzione di contesto di sperimentazione reale, soprattutto nell’ambito di C-WISE, progetto sviluppato in collaborazione con il Comune di Alghero, nel quale l’innovazione tecnologica viene tradotta in modelli, strumenti e prototipi orientati al benessere dei cittadini e alla gestione sostenibile dello spazio urbano. Il lavoro complessivo sviluppato dai due progetti mette al centro un approccio integrato che unisce dati, analisi predittive e capacità di simulazione per migliorare la qualità dei servizi e supportare politiche più mirate, inclusive e basate su evidenze. Il progetto C-WISE propone un sistema di supporto alle decisioni che integra Intelligenza Artificiale, Urban Data Platform e Citizen Digital Twin, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, servizi e benessere urbano attraverso l’uso coordinato di dati e modelli predittivi. Il progetto è finanziato nell’ambito dell’ecosistema RAISE – Robotics and AI for Socio

Economic Empowerment, sostenuto dal PNRR.



SKET-Monitor sviluppa invece un sistema intelligente di monitoraggio ambientale e territoriale guidato dalla conoscenza, rivolto in particolare alle aree urbane e rurali vulnerabili e al patrimonio culturale e naturale. Attraverso l’integrazione di dati da sensori, archivi territoriali e simulazioni in un Digital Twin, il progetto supporta decisioni su gestione del rischio, tutela del territorio e valorizzazione sostenibile, con ricadute rilevanti anche per i contesti a forte pressione turistica. SKET-Monitor è finanziato nell’ambito del partenariato esteso FAIR – Future AI Research, Spoke 9, sostenuto dal PNRR.



Una componente significativa di entrambe le linee di lavoro riguarda infatti il turismo e la qualità dell’esperienza urbana e territoriale, con la possibilità di leggere in modo più accurato i comportamenti dei visitatori, proteggere e valorizzare il patrimonio naturale e culturale e favorire una gestione più equilibrata e consapevole delle aree sensibili. In questa prospettiva, dati e Intelligenza Artificiale diventano leve strategiche per un’amministrazione più attenta alle esigenze di residenti e turisti e più pronta a rispondere a scenari complessi in modo sostenibile.

Nel complesso i progetti assommano un budget di quasi 600 mila euro; ma, a parte il valore economico dell’investimento, assume particolare rilievo il fatto che pongano le basi per la realizzazione nel Comune di un primo tassello nella costruzione di un sistema di governo territoriale in direzione “smart city”, in linea con le traiettorie di crescita e sviluppo dell’Unione Europea.



Dopo i saluti istituzionali, il programma dell’incontro proseguirà con gli interventi dei ricercatori e dei tecnici coinvolti nei progetti, seguiti da una tavola rotonda finalizzata a favorire il confronto tra il mondo della ricerca e la governance locale, con un focus sui bisogni del territorio e sulle prospettive di sviluppo futuro. Le attività di ricerca e sviluppo sono state condotte dal Laboratorio AIMET dell’Università di Sassari, sotto il coordinamento del Prof. Luca Pulina, Ordinario di Informatica, con la collaborazione del Centro Studi Analisi Regionali Ce.S.A.Re., coordinato dal Prof. Gavino Mariotti e dalla Prof.ssa Veronica Camerada, Ordinari di Geografia economico-politica.