Entro Pasqua emergenze Abbanoa ad Alghero
Vertice a Porta Terra: Il programma di Abbanoa prevede interventi in diverse zone della città, i lavori dovranno iniziare dopo le festività e chiudersi prima dell’inizio della stagione, in corrispondenza con la Pasqua
ALGHERO - Il progetto di efficientamento della rete idrica cittadina al centro dell’incontro di ieri tra il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro e Abbanoa, con le imprese appaltatrici degli interventi e i tecnici comunali. Il punto della situazione si è focalizzato sui cantieri in corso tra i più delicati, tra cui la via Don Minzoni, oggetto di un radicale intervento di sostituzione della condotta idrica iniziato dalla rotatoria tra via Liguria e la Strada dei Due Mari. Seppur con difficoltà legate dalle vecchie tubature esistenti in affiancamento con altre reti che rendono difficoltose le operazioni, gli scavi nel quartiere della Pietraia stanno proseguendo secondo programma.

Resta prioritaria l’esigenza di “liberare” la via Don Minzoni, e per questo motivo il sindaco ha posto tra le priorità una più celere esecuzione degli scavi per arrivare entro breve tempo in corrispondenza della via Pisa, attualmente la deviazione del traffico è in via Malta, in maniera da poter offrire una opzione più praticabile per l’ingresso al quartiere. L'obiettivo è quello di arrivare al 23 dicembre, periodo di sospensione dei lavori per le festività, con il raggiungimento di questo step.

Il programma di Abbanoa prevede interventi in diverse zone della città, dal centro storico alle strade in cui la rete idrica è tra le più compromesse, tra cui la via Grazia Deledda e le arterie principali del centro storico. Sul tavolo anche le problematiche della città vecchia, dove solo in alcune vie è stato attuato il programma di rifacimento (via Doria, Lazzaretto, Ruota) mentre restano in agenda le vie Roma e Carlo Alberto. In ogni caso, i lavori dovranno iniziare dopo le festività e chiudersi prima dell’inizio della stagione, in corrispondenza con la Pasqua. Lavori in via di conclusione a Fertilia, dove restano da fare i ripristini dei tagli, mentre è in previsione l’intervento in via Grazia Deledda, arteria in cui la rete idrica risulta particolarmente usurata.

Nella foto: l'incontro a Porta Terra
