Sant´Agostino si fa bella: cantiere nel 2026
Cor 19:00
Sant´Agostino si fa bella: cantiere nel 2026
Il progetto candidato ad ottobre 2024 su proposta degli Assessori all’Urbanistica e Lavori Pubblici, Roberto Corbia e Francesco Marinaro, è stato approvato ad aprile dalla Regione con 1,4 milioni di euro, che si aggiungono a 600 mila euro di cofinanziamento del Comune di Alghero
Sant´Agostino si fa <i>bella</i>: cantiere nel 2026

ALGHERO - Sant’Agostino sempre più al centro di una programmazione destinata a dare nuova linfa al quartiere con un importante investimento che l'Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto ha reperito per cambiare il volto a una delle zone più popolari della città. Ieri la Giunta ha approvato il Dip ( Documento di Indirizzo alla Programmazione ) per i lotti 2-3-4 del progetto denominato “Rigenerazione urbana del quartiere Sant’Agostino”. Il progetto candidato ad ottobre 2024 su proposta degli Assessori all’Urbanistica e Lavori Pubblici, Roberto Corbia e Francesco Marinaro, è stato approvato ad aprile dalla Regione con 1,4 milioni di euro, che si aggiungono a 600 mila euro di cofinanziamento del Comune di Alghero per costituire un pacchetto di risorse da 2 milioni per quattro lotti funzionali.

In via di conclusione la fase del procedimento del lotto n. 1 del progetto, quello della riqualificazione di Largo Costantino, già in itinere dal 2023, i cui lavori saranno appaltati entro i primi mesi del 2026. Nel mentre si procede con la fase di progettazione dei tre lotti successivi che riguardano la riqualificazione dello slargo di fronte alla Chiesa di Sant’Agostino – via Carrabuffas con l’obiettivo di realizzare una piazza pedonale davanti al sagrato, la realizzazione di un Parco Urbano all’aperto in Largo Guillot, e il riordino complessivo della viabilità e delle aree di sosta e pedonali in Largo Era, Largo Ballero e Largo Costantino, potenziando il sistema del verde e delle alberature presenti.

«Siamo sulla strada giusta per intervenire nel rilancio dei nostri quartieri – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto - così come è scritto nel programma le nostre politiche urbanistiche vanno nella direzione della rigenerazione della città consolidata, delle sue periferie, delle borgate e dei centri rurali. Sant’Agostino merita particolare attenzione, e con questo intervento articolato vogliamo dare nuovo slancio al quartiere, migliorando gli spazi collettivi con aree verdi, arredi urbani e parcheggi»”. Con il progetto, l’Amministrazione intende attuare un maxi restyling del quartiere con un intervento pensato e progettato per la rigenerazione dello storico quartiere costruito nel dopoguerra.

La funzione dell’opera è quella di soddisfare le reali esigenze e fabbisogni dei cittadini, dando valore e decoro ai vuoti urbani - spazi pubblici esistenti, migliorando la qualità urbana con aree verdi, arredi urbani con sedute, cesti portarifiuti, zone di ombreggio, rastrelliere portabici e stalli per motocicli ed autovetture. Ora l’iter dei tre lotti procederà con le fasi successive della progettazione. “«Abbiamo compiuto un altro importante passo in avanti verso la costruzione della nostra idea di città: una città più verde, più sostenibile e più bella dove i cittadini possano trovare risposte ai loro bisogni, nella prossimità» commenta l’Assessore all'Urbanistica Roberto Corbia. Il programma di Rigenerazione Urbana di S.Agostino, insieme al Programma integrato di Rigenerazione Urbana della Pietraia, per l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro «rappresentano un tassello di straordinaria importanza verso una città più vivibile e di qualità. Diamo seguito ora alle fasi della progettazione per arrivare prima possibile alla fase di affidamento delle opere in continuità con il primo lotto dei lavori».
