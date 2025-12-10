Cor 14:05 Continuità aerea, lunedì si aprono le buste Dopo il primo rinvio, quasi certe le offerte di Ita Airways, Volotea e Aeroitalia. Lunedì mattina l´apertura delle offerte in assessorato regionale ai Trasporti



CAGLIARI - Venerdì alle 13 sono scaduti i termini per presentare le manifestazioni d'interesse legate alla gara per affidare le sei rotte tra gli scali sardi (Cagliari, Olbia e Alghero) e i due principali aeroporti nazionali, quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate. In corsa potrebbero esserci Ita Airways e Volotea, sicura invece la presenza di Aeroitalia. L'annuncio è dello stesso amministratore delegato Gaetano Intrieri: «Abbiamo il dovere di difendere il prezioso patrimonio che abbiamo costituito nell'Isola dove abbiamo quasi 300 risorse umane» ha scritto a tutti i dipendenti.