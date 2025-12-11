 Skin ADV
10:45
Piani Insediamenti Produttivi: graduatoria
Approvata la graduatoria che assegna 33 milioni di euro a 54 comuni. L’assessore dell’Industria Cani: Contributi per realizzare nuove infrastrutture che favoriranno gli investimenti delle imprese
CAGLIARI - Altri 54 comuni sardi potranno beneficiare del finanziamento regionale da destinare alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione nei Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) comunali. La graduatoria, pubblicata oggi sul sito istituzione della Regione Sardegna, assegna risorse stanziate dall’Assessorato dell’Industria nell’ambito della Finanziaria 2025 per un totale di 33 milioni di euro. Lo stanziamento si va a sommare agli oltre 15 milioni di euro ripartiti nel 2024 tra 59 comuni, e ai 16 milioni assegnati a giugno 2025 a 56 comuni. Tra i 54 comuni che hanno ottenuto il finanziamento, 11 si sono aggiudicati il contributo massimo di 1 milione di euro e 19 beneficeranno di un importo superiore ai 500 mila euro.
13 dicembre
Continuità aerea, lunedì si aprono le buste
13 dicembre
Consorzio Porto di Alghero, rinnovato il mandato
13 dicembre
Avis Alghero: assegni agli studenti



