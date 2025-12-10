 Skin ADV
S.A. 12:26
Bruciano frigo e cucine: tre arresti a Macomer
Gli indagati, due uomini e una donna, sono stati sorpresi mentre stavano dando fuoco ad un ingente cumulo di rifiuti anche pericolosi tra cui tra cui frigoriferi, cucine a gas e altro materiale in plastica, legno e vetro
Bruciano frigo e cucine: tre arresti a Macomer

MACOMER - Due uomini di 54 e 51 anni e una 46enne sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Macomer per combustione illecita di rifiuti. Gli indagati sono stati sorpresi mentre stavano dando fuoco ad un ingente cumulo di rifiuti anche pericolosi tra cui tra cui frigoriferi, cucine a gas e altro materiale in plastica, legno e vetro. I militari dell’Aliquota Radiomobile sono stati attirati da una colonna di fumo nero proveniente dalla zona industriale di “Tossilo”. Sul posto la scoperta.
I VV.FF hanno domato le fiamme e posto in sicurezza l’area che i carabinieri hanno posto sotto sequestro. Per loro è scattato l’arresto in flagranza per combustione illecita di rifiuti pericolosi e non, anche alla luce dell’inasprimento delle pene derivanti dal c.d. “decreto terra dei fuochi”. L’intervento testimonia l'attenzione costante dei Carabinieri nella tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare riguardo alle aree rurali, spesso oggetto di abbandono illecito di rifiuti. L'Arma continuerà a vigilare e a intervenire per contrastare tali fenomeni, a salvaguardia della salute pubblica e dell'ecosistema.
