 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Rompe il vetro di sei auto: arrestato a Macomer
S.A. 18:33
Rompe il vetro di sei auto: arrestato a Macomer
Con un martello il 22enne ha rotto il vetro dello sportello lato guida di sei auto parcheggiate nel centro del paese, a poca distanza tra loro. Una delle vittime ha chiamato i carabinieri
Rompe il vetro di sei auto: arrestato a Macomer

MACOMER - Un uomo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer con l’accusa di furto e danneggiamento aggravato. Durante la notte ha dapprima aperto un’auto in sosta nel centro storico di Macomer, asportando dall’abitacolo, tra gli altri, un martello frangivetro. Servendosi dell’attrezzo, ha poi rotto il vetro dello sportello lato guida di sei auto parcheggiate sulla pubblica via a poca distanza tra loro. Una delle vittime ha chiamato i carabinieri che hanno individuato l’unica persona che si aggirava a piedi nei pressi delle auto in sosta.

Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del martello, che era occultato nella tasca del giubbotto I carabinieri, dopo aver individuato una telecamera che inquadrava alcune delle auto danneggiate, hanno visionato le immagini che hanno permesso di raccogliere elementi utili ad attribuirgli i reati appena consumati. Le vittime hanno presentato denuncia-querela per i danneggiamenti e per il furto. L’autore è stato arrestato in flagranza di reato.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/12/2025
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
Chiusa l´Operazione Caballero del commissariato di Alghero: smantellato dalla Procura Distrettuale di Cagliari un gruppo criminale di 22 uomini e 8 donne, di diverse nazionalità, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti
9:25
Sequestrata e torturata: arrestato 33enne a Sassari
A far scattare l’operazione, è stata la ricezione, da parte di una Vice Brigadiere dell’Arma libera dal servizio, di un video inviato dalla madre della vittima, legata al militare da conoscenza personale, in cui veniva ripresa la ragazza inerme mentre subiva insulti e minacce
5/1210 ovuli di coca in pancia: arresto a Sassari
4/12Truffa aggravata, arresto a Sassari
3/12Aggredito e in coma: fermato un uomo a Sassari
24/11Aggredisce anziano e gli ruba pensione: arresto
22/11Sassari: spaccia in casa coi figli minori
19/11Fugge sulla 131 con la coca in auto: arrestato
18/11Cocaina a Sassari, inseguimento e arresto
13/11Perseguita una donna: arrestato a Sassari
12/11Picchia la ex in strada e a casa: arresto a Sassari
11/11Nuoro: 39enne arrestato due volte
« indietro archivio arresti »
10 dicembre
La Torcia Olimpica ad Alghero. Sabato la carovana parte dal Lido
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
8 dicembre
Pestato sotto casa dal branco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)