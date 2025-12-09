S.A. 18:33 Rompe il vetro di sei auto: arrestato a Macomer Con un martello il 22enne ha rotto il vetro dello sportello lato guida di sei auto parcheggiate nel centro del paese, a poca distanza tra loro. Una delle vittime ha chiamato i carabinieri



MACOMER - Un uomo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer con l’accusa di furto e danneggiamento aggravato. Durante la notte ha dapprima aperto un’auto in sosta nel centro storico di Macomer, asportando dall’abitacolo, tra gli altri, un martello frangivetro. Servendosi dell’attrezzo, ha poi rotto il vetro dello sportello lato guida di sei auto parcheggiate sulla pubblica via a poca distanza tra loro. Una delle vittime ha chiamato i carabinieri che hanno individuato l’unica persona che si aggirava a piedi nei pressi delle auto in sosta.



Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del martello, che era occultato nella tasca del giubbotto I carabinieri, dopo aver individuato una telecamera che inquadrava alcune delle auto danneggiate, hanno visionato le immagini che hanno permesso di raccogliere elementi utili ad attribuirgli i reati appena consumati. Le vittime hanno presentato denuncia-querela per i danneggiamenti e per il furto. L’autore è stato arrestato in flagranza di reato.