10 ovuli di coca in pancia: arresto a Sassari

S.A. 15:00
In arresto un cittadino di nazionalità nigeriana, residente nel comune di Torino, poiché trovato in possesso di oltre 140 grammi di cocaina, suddivisa in 10 ovuli ingeriti prima di un volo da Milano
SASSARI - A Sassari la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità nigeriana, residente nel comune di Torino, poiché trovato in possesso di oltre 140 grammi di cocaina. Gli investigatori della Squadra Mobile Sezione Antidroga nella mattinata del 27 novembre scorso, hanno fermato e condotto un uomo presso un ospedale cittadino dove è stato sottoposto a degli esami clinici che hanno fatto emergere la presenza di 10 ovuli nel tratto intestinale.

L’attività investigativa ha consentito di accertare che l’uomo è arrivato in Sardegna con un volo da Milano e che lo stupefacente era destinato ad acquirenti del capoluogo sassarese. Le successive analisi, svolte presso i laboratori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Sassari, hanno confermato l’ottima qualità della cocaina rinvenuta. Ultimate le formalità di rito l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale.
3/12/2025
Aggredito e in coma: fermato un uomo a Sassari
La brutale aggressione di un uomo in un parco cittadino risale ai primi mesi di settembre. Le indagini della Polizia hanno portato al fermo di un uomo
4/12/2025
Truffa aggravata, arresto a Sassari
Raggirato un anziano sassarese a cui nei mesi sarebbero stati sottratti circa 200mila euro. Provvidenziale l´intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari
