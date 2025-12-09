 Skin ADV
Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Picchia e minaccia la madre: arrestato 51enne a Birori
S.A. 18:46
Picchia e minaccia la madre: arrestato 51enne a Birori
L'uomo è accusato di aver preso di mira la madre, vittima di percosse, offese e minacce. Nell'ultimo episodio la vittima, dopo essere andata via di casa ed essersi rifugiata da una conoscente, si è rivolta ai carabinieri
BIRORI - Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per una vicenda di maltrattamenti in famiglia. L’indagato è accusato di aver preso di mira la madre, vittima di percosse, offese e minacce. Nell’ultimo episodio la vittima, dopo essere andata via di casa ed essersi rifugiata da una conoscente, si è rivolta ai carabinieri. Sono intervenuti in suo aiuto i militari della Stazione di Silanus che hanno constatato come l’indagato, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, avesse rotto alcune suppellettili all’interno dell’abitazione. I carabinieri hanno richiesto l’intervento del 118 per visitare entrambi. Alla vista dei soccorritori, l’uomo ha tentato di aggredirne uno di essi e solo l’intervento dei militari ha evitato il peggio e ha consentito di bloccare il 51enne.
Per lui è scattato l’arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato.
