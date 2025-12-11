Cor 8:01 Rotary Club Alghero, auguri e solidarietà Nei giorni scorsi la tradizionale Festa degli Auguri presso il Blau SkyBar dell´Hotel Catalunya alla quale hanno partecipato 100 invitati tra ospiti e soci



ALGHERO - Nella splendida cornice del Blau SkyBar dell'Hotel Catalunya, in una suggestiva atmosfera natalizia resa ancor più magica dalle note musicali di Berny Spanu & Antonio Fortunato, si è svolta nei giorni scorsi la tradizionale Festa degli Auguri alla quale hanno partecipato 100 invitati tra ospiti e soci. L'appuntamento è da sempre un momento di grande gioia, amicizia e coesione per il Club che si riunisce compatto in un forte e sentito spirito di appartenenza.



Dopo la cena si è consumata la consueta estrazione della lotteria che ha messo in palio i numerosi premi generosamente donati dai Soci del Club e da tante aziende del territorio molte delle quali facenti parte del CCN Al Centro Storico. Il ricavato della serata, 4.000 euro, frutto della vendita dei biglietti, è stato devoluto all’Associazione di volontariato "Il mio amico speciale" che ha come scopo l'inclusione socio-sportiva dei bambini e dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico, punto di riferimento importante per tante famiglie del territorio.



Un impegno che si rinnova quello dei rotariani a sostegno di associazioni che operano sul territorio. Soltanto negli ultimi mesi, infatti, le iniziative culturali e solidali del Rotary Club Alghero hanno permesso di raccogliere oltre 20.000,00 euro riversati sul territorio per sostenere progetti di utilità sociale.



nella foto: il presidente Avv. Andrea Delias, con Doriana Caria presidente dell'Associazione "Il mio amico speciale"