Cor 7:00 Innovazione turismo e cultura: Open day Open Day e.INS Spoke 2: il 19 dicembre a Sassari una giornata aperta alla cittadinanza su innovazione, digitalizzazione, turismo e beni culturali



SASSARI - Venerdì 19 dicembre 2025, a partire dalle 10.30, l’Università degli Studi di Sassari (Via Piandanna 4) ospiterà l’Open Day dello Spoke 2 – Turismo e Beni Culturali dell’ecosistema e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, una giornata aperta alla cittadinanza dedicata alla condivisione delle attività, dei risultati e delle collaborazioni sviluppate nell’ambito del progetto. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare come ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico possano contribuire alla competitività delle imprese e alla valorizzazione dei territori, in particolare nei settori del turismo e dei beni culturali, configurandosi come un’occasione pubblica di incontro tra ricerca, imprese e territorio, pensata per rendere accessibili i risultati dello Spoke 2 e favorire nuove connessioni e prospettive operative per la Sardegna.



Durante l’Open Day sarà possibile visitare circa 75 postazioni espositive, distribuite su due piani, dedicate a progetti, strumenti e servizi digitali applicati al turismo e alla cultura. Le esposizioni offriranno una panoramica concreta sulle soluzioni sviluppate, con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità, dell’esperienza del visitatore, dell’analisi dei dati e dell’innovazione dei processi organizzativi.



Il programma. La giornata si aprirà alle 10:30 con i saluti istituzionali del Prof. Gavino Mariotti, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, dell’Avv. Francesco Milia, Presidente del CdA di e.INS s.c.a.r.l, e del Dott. Gianluca Cadeddu, Programme Manager di e.INS. Alle 11:00 è prevista l’apertura dei lavori a cura del Prof. Luca Pulina, Coordinatore dello Spoke 2 e.INS e docente dell’Università degli Studi di Sassari. A seguire, alle 11:15, si terrà una tavola rotonda dedicata al ruolo dell’innovazione e della digitalizzazione nello sviluppo dell’offerta turistica e culturale regionale. L’incontro sarà moderato dalla Prof.ssa Veronica Camerada (Università degli Studi di Sassari) e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, della ricerca e delle imprese, tra cui il Dott. Daniele Caddeo (Direttore di Legacoop Sardegna), il Dott. Gianluca Cadeddu (Programme Manager e.INS), il Dott. Paolo Manca (Presidente di Federalberghi Sardegna) e il Dott. Anthony Muroni (Presidente della Fondazione Mont’e Prama).



In parallelo, nelle quattro aule dedicate ai laboratori, oltre 650 studenti delle scuole superiori parteciperanno ad attività formative, dimostrazioni e momenti di orientamento sui principali strumenti e metodi digitali oggi rilevanti per il settore.