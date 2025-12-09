S.A. 10:20 Sale regionali a donne illustri: c´è l´algherese Valsecchi Sale e spazi regionali aperti al pubblico a donne sarde illustri. Tra queste Franca Valsecchi, professoressa algherese, botanica e studiosa, tra le prime a proporre la salvaguardia della biodiversità e grande sostenitrice dell´istituzione del Parco di Porto Conte



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato la delibera che dispone l’intitolazione di sale e spazi regionali aperti al pubblico a donne sarde illustri, riconoscendone i meriti scientifici, letterari, politici, artistici e giuridici e dando concreta attuazione a una delle misure previste dal Piano per la Parità di genere della Regione Autonoma della Sardegna. «Con questa delibera la Regione compie una scelta chiara e concreta: riconoscere, anche attraverso i luoghi delle istituzioni, il contributo fondamentale delle donne alla storia, allo sviluppo e alla crescita civile della Sardegna», dichiara l’assessore alla Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni. «Si tratta di un atto di giustizia e responsabilità pubblica, che restituisce visibilità a figure femminili che hanno inciso profondamente nella vita sociale, culturale, scientifica e politica dell’Isola. Dare loro spazio significa costruire una memoria più completa e offrire alle nuove generazioni esempi concreti di impegno, competenza e cittadinanza attiva».



L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano per la Parità di genere della Regione Autonoma della Sardegna, come azione volta a rendere visibile il contributo femminile nei luoghi simbolici dell’amministrazione pubblica e a rafforzare una cultura istituzionale più equa e inclusiva. Il progetto di intitolazione è l’esito di un percorso partecipato, trasparente e inclusivo, diretto dal Centro Regionale di Programmazione attraverso un apposito gruppo di lavoro e un tavolo tecnico di confronto istituzionale che ha coinvolto istituzioni, organismi di parità, rappresentanze sindacali e soggetti impegnati sui temi delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere. Questo tavolo ha permesso di condividere criteri, obiettivi e modalità di attuazione dell’iniziativa, rafforzandone il valore collettivo. In fase di avvio l’iniziativa prevedeva l’intitolazione di almeno tre sale regionali aperte al pubblico. A seguito della ricognizione effettuata e del contributo emerso dal percorso di confronto, il progetto è stato ampliato a otto spazi complessivi, all’interno del Sistema Regione.



Le sale e gli spazi saranno intitolati a Linetta Serri, insegnante e consigliera regionale per dieci anni (fra il 1984 e il 1994), vicepresidente dell’Assemblea, presidente della commissione Diritti Civili, sindaca per due mandati del suo paese (Armungia) e presidente dell’Anci Sardegna; Cecilia Contu, segretaria nazionale del Partito Sardo d'Azione dal 1994 al 1995 e presidente della Provincia di Cagliari dal 1992 al 1995; Giuliana Minuti, sociologa fondatrice, alla fine degli anni ‘50, della Cooperativa Allevatrici Sarde, la più grande coop femminile d’Europa, che diede poi vita ai primi agriturismi in Sardegna; Paola Pau, dirigente della Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna; Franca Valsecchi, professoressa algherese, botanica e studiosa, tra le prime a proporre la salvaguardia della biodiversità e grande sostenitrice dell'istituzione del Parco di Porto Conte; Maria Giacobbe, scrittrice nuorese, autrice di numerose opere tra cui “Diario di una maestrina” del 1957, tradotta in 15 lingue che vinse il Premio Viareggio; Eva Mameli Calvino, sassarese, prima donna a vincere una cattedra di Botanica e madre di Italo; e alle Sigaraie della Manifattura Tabacchi di Cagliari, figure che rappresentano ambiti diversi e rilevanti della vita sociale, culturale, scientifica, politica e professionale dell’Isola. Le intitolazioni riguarderanno sale istituzionali, spazi culturali e luoghi pubblici distribuiti sul territorio regionale, rendendo questa iniziativa parte integrante della vita quotidiana delle istituzioni.