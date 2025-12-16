S.A. 14:06 Lo spettacolo di Marilú D´Andria a Lo Teatrì Marilú D´Andria, figlia d’arte di Nando e Maila, si esibisce sin da piccola con i suoi genitori in tournée in tutta Europa. Appuntamento venerdì 19 dicembre nel piccolo teatro di via Manzoni



ALGHERO - Venerdì 19 dicembre ci sarà per la prima volta a Lo Teatrí, un aperitivo di auguri alle 19.30.e alle 20.00 ancora per la prima volta inizia il concerto in solo di Marilù D'Andria. Un concerto d’autore, un viaggio attraverso i pensieri di una giovane e talentuosa artista e un gran finale con Nando e Maila i genitori d'arte che accompagneranno Marilù nel brano di chiusura del concerto con i loro strumenti musicali inventati. Marilú D'Andria figlia d’arte di Nando e Maila, si esibisce sin da piccola con i suoi genitori in tournée in tutta Europa.



Frequenta il liceo musicale Lucio Dalla di Bologna specializzandosi in violino e vice. Nel 2019 debutta come interprete nello spettacolo di Circo Contemporaneo "SONATA PER TUBI" della Compagnia Nando e Maila, attualmente in tournée in Italia e all’estero, esibendosi in prestigiosi teatri e festival tra i quali: Roma Europa Festival, Biennale di Venezia, Mirabilia, Teatro Villa Torlonia di Roma, ERT-Teatro Nazionale (Teatro Storchi, Modena), Teatro Gustavo Modena-Teatro Nazionale (Genova), TRIC-Teatro della Tosse (Genova), Teatro Comunale di Vicenza, Teatro Vittorio Alfieri di Asti, Teatro Dimitri di Verscio (Svizzera), Winterfest (Salisburgo), Ulikni Sviraci (Serbia).



Nel 2022 vince il Premio “Colectivo Mujeres Creadoras” per l’originalità della creazione dello spettacolo Sonata per tubi a Covarrubias (Spagna).Compone musiche di scena per il circo contemporaneo che confluiscono in due album: THINKING nel 2023, con cui debutta in concerto al Festival Mujeres Creadoras di Covarrubias (Spagna) e DREAMING nel 2024. Nell’ambito di Umbria Jazz 2024 vince una borsa di studio di 5 settimane al Berklee College of Music di Boston ed una menzione speciale come talento emergente. Dopo essere tornata dagli Stati Uniti, chiude l’edizione 2025 del Festival Mirabilia con il suo nuovo concerto che ha ammaliato il pubblico con brani inediti, ricchi di improvvisazioni e divertissement musicali. Marilù D'Andria sa modulare la sua voce con una maturità sorprendente, regalando interpretazioni coinvolgenti e appassionate. Una ricerca sull’uso della voce utilizzando loop station, violino elettrico e tastiera. La sua musica abbraccia un ampio spettro di generi, dalle melodie pop alle sfumature più intense del soul, blues, r&b e jazz.