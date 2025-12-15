S.A. 15:05 Alghero-Olbia-Cagliari fino a 800 euro a Natale Lo denuncia Adiconsum Sardegna che ha svolto una indagine per verificare a quale livello siano arrivate le tariffe aeree per l’Isola e chiede l´approvazione di una nuova normativa che disciplini e impedisca che le tariffe vengano stabilite con un algoritmo



ALGHERO - Un tempo chi voleva risparmiare accettava il rischio e aspettava le offerte last minute. Oggi i ritardatari che si apprestano ad acquistare un biglietto aereo per raggiungere a Natale la Sardegna devono mettere in conto prezzi fuori controllo, al punto che un volo di andata e ritorno dalle città del nord può arrivare a sfiorare gli 800 euro. Lo denuncia oggi Adiconsum Sardegna, che dopo l’allarme caro-voli scoppiato nelle scorse settimane ha svolto una indagine per verificare a quale livello siano arrivate le tariffe aeree per l’Isola. Chi ha necessità oggi di acquistare un biglietto aereo per raggiungere la Sardegna in occasione delle feste di Natale deve mettere in conto una spesa minima di 523 euro per la tratta Bologna-Alghero con partenza domenica 21 dicembre e ritorno 5 gennaio – spiega l’associazione – Servono almeno 404 euro per volare da Pisa a Cagliari e ritorno (partenza 22 dicembre, rientro 5 gennaio), 377 euro da Bologna a Cagliari, 372 euro da Venezia a Cagliari.



Da Torino a Cagliari la spesa minima è di 339 euro partendo il 23 dicembre, mentre per volare da Roma o Milano ad Alghero la spesa minima è di circa 290 euro nelle date 20 dicembre/6 gennaio. Tuttavia, a seconda della compagnia, dell’aeroporto di partenza e degli orari di volo prescelti, il costo di un biglietto sulle piattaforme specializzate può arrivare a sfiorare gli 800 euro, come nel caso del volo Milano Linate-Cagliari con partenza il 24 dicembre e ritorno il 6 gennaio – evidenzia Adiconsum. «Chi, per qualsiasi motivo, si ritrova solo oggi a dover compare un volo per raggiungere la Sardegna a Natale, e non può godere delle agevolazioni previste per i residenti, si scontra con tariffe del tutto fuori controllo – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Tutto dovuto al famigerato algoritmo utilizzato dalle compagnie aeree per far salire le tariffe in occasione dei maggiori spostamenti degli italiani, un fenomeno odioso su cui l’Antitrust dovrà pronunciarsi entro fine anno ma per il quale ha già annunciato che, con la normativa attualmente in vigore, non emergono pratiche commerciali scorrette. Si approvi una normativa che disciplini e impedisca che le tariffe vengano stabilite con un algoritmo – continua Vargiu - non è accettabile che i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi vengano calcolati in base al grado di bisogno e necessità dei consumatori!».