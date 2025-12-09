 Skin ADV
S.A. 13:14
Racconti di Natale per Gaza ad Alghero
Tra letture e interventi artistici, si alterneranno i messaggi che i bambini di Gaza hanno diffuso nella speranza che il mondo li ascoltasse. Appuntamento lunedì 22 dicembre
Racconti di Natale per Gaza ad Alghero

ALGHERO - Il gruppo "Alghero per Gaza" organizza in collaborazione con Lo Teatrì di Ignazio Chessa la seconda edizione dell'evento "Racconti di Natale per Gaza" che si terrà lunedì 22 dicembre dalle ore 19 alle 21 nel teatrino in Via Manzoni 85, con la finalità di raccolta fondi a favore dell'associazione Gazzella. Tra letture e interventi artistici, si alterneranno i messaggi che i bambini di Gaza hanno diffuso nella speranza che il mondo li ascoltasse.

La popolazione della Striscia di Gaza continua a vivere da oltre due anni in condizioni disumane: alle continue violazioni della tregua da parte di Israele, con bombardamenti, droni e cecchini che continuano a uccidere, si aggiunge un inverno di piogge torrenziali e venti impetuosi: nei giorni scorsi la tempesta Byron ha trasformato le strade in fiumi, causando l'allagamento e la distruzione delle tende. Sempre in violazione degli accordi di cessate il fuoco, l'esercito israeliano continua ad impedire l'accesso dei camion con case mobili e nuove tende.

La giornata sarà dedicata alla raccolta di fondi a favore di Gazzella onlus, che opera da molti anni in tutta la Palestina e in particolare negli ultimi due anni ha concentrato i suoi sforzi per portare generi di prima necessità a Gaza, e ultimamente per aiutare la riorganizzazione delle scuole. Il pubblico può partecipare lasciando una donazione, si può aderire inoltre proponendo un intervento artistico e piccole opere d'arte e di artigianato che saranno messe in vendita per lo scopo della serata.
