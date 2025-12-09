S.A. 15:05 Campari cede Averna e Zedda Piras di Alghero Il corrispettivo totale dell´operazione è pari a 100 milioni di euro. Il closing dell´operazione è previsto entro la prima metà del 2026. La transazione tra Campari e Ilva Saronno Holding prevede la creazione di una società di nuova costituzione a cui verranno conferiti i business di Averna e Zedda Piras, con il suo stabilimento produttivo di Alghero



ALGHERO - Campari ha raggiunto un accordo per la cessione di amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding. Il corrispettivo totale dell'operazione è pari a 100 milioni di euro. La transazione tra Campari e Ilva Saronno Holding prevede la creazione di una società di nuova costituzione (NewCo) a cui verranno conferiti i business di Averna e Zedda Piras, inclusi la proprietà intellettuale, il magazzino di prodotti finiti, alcuni dipendenti, gli stabilimenti produttivi di Caltanissetta in Sicilia (per Averna), e Alghero in Sardegna (per Zedda Piras), l'avviamento, altri accordi contrattuali nonché altre attività correlate. Il closing dell'operazione è previsto entro la prima metà del 2026.