Sant´Agostino fa festa per Natale: eventi

ALGHERO - "La fiaba del Natale a Sant'Agostino" prosegue con un ricco calendario di eventi. Venerdì sera, successo per l’accensione dell’albero di Natale e del presepe. L’obiettivo del CCN Sant’Agostino è quello di vedere il quartiere risplendere ed immergersi nell’atmosfera natalizia.

L'atmosfera è stata resa ancor più speciale dalla Musica dai Balconi e dalle coreografiche bolle di sapone.



La presidente del CCN Sant’Agostino, Nichy Gesu, ha voluto ringraziare tutti i presenti e i rappresentanti delle istituzioni che non sono voluti mancare all’appuntamento. A Sant’Agostino l’atmosfera del Natale che si avverte già da novembre, grazie alle installazioni delle luminarie a tema che hanno abbellito vie e luoghi in questi primi giorni di dicembre è entrata nel clou. “Nadal in Folk a Sant’Agustì” - Mostra fotografica, visita guidata, con ballo finale in piazza curata dall’Associazione Culturale Gruppo “Folk Sant Miquel Alghero” e la “Musica dai Balconi" a Sant’Agostino…le tradizioni che allietano l’animo”, curata da Romano Marcias con la musica de “I Soliti Ignoti, sono stati i primi appuntamenti di un ricco programma spalmato per tutte le feste. Fino a sabato 20 nella chiesetta di Sant'Agostino si potrà visitare la mostra con visita guidata delle opere di Andrea Cocco dal titolo “Dipingo e conosco Gesù”. Giovedì 18 dicembre dalle ore 17,00 in collaborazione con il Comitato Area Sant’Agostino, si procederà all’accensione dell'Albero di Natale in Largo Guillot che quest’anno sarà dedicato al piccolo Tommy.



A seguire "La magia del Natale a Sant'Agostino", in collaborazione con Alghero Family a cura del Villaggio di Natale e con Ichnu Gioco Spettacolo Sport e Tricirco con spettacoli, giochi e balli per i bambini. Venerdì 19 dicembre alle 17,30 il quartiere si animerà ancora di più con la Banda Musicale “A.Dalerci” che si esibirà in un concerto itinerante che partirà dal Veneto Caffè in Via XX Settembre e percorrerà numerose vie, portando musica e allegria. Chiuderà la settimana di appuntamenti, sabato 20 dicembre dalle 19.30, la castagnata nel sagrato della parrocchia del SS Nome di Gesù. Il ricavato dalla vendita delle castagne sarà devoluto per il restauro della parrocchia stessa. Intanto per tutta la giornata di sabato 20 sarà presente anche il Gazebo "Caritas Parrocchiale", sia mattina che pomeriggio, per la raccolta di beni e alimenti per le famiglie bisognose del quartiere.