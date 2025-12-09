Cor 21:34 Goldoni a teatro in catalano di Alghero Prima assoluta mondiale: Obra Cultural de l’Alguer e Plataforma per la Llengua portano Goldoni in Teatro con “La duenya de l’hostera”. I biglietti per assistere a questo straordinario spettacolo sono già in vendita presso la sede dell’Obra Cultural de l’Alguer. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare 079977228



ALGHERO - Per la prima volta nella storia, “La Locandiera” di Carlo Goldoni – capolavoro tradotto in oltre 35 lingue e rappresentato in tutto il mondo – viene portata in scena in catalano di Alghero, variante unica e preziosa della lingua catalana. La commedia, ribattezzata “La duenya de l’hostera”, debutterà il 2 e il 3 gennaio 2026, alle ore 20.30, al Teatro Civico di Alghero, segnando un passo storico per la cultura e il teatro algherese. L’iniziativa nasce dall’intuito di Salvatore Izza e dal lavoro appassionato di traduzione di Enza Castellaccio e Vittoria Anna Perotto, che hanno reso possibile questo traguardo.



Con questo lavoro l’Obra Cultural de l’Alguer e Plataforma per la Llengua, hanno voluto compiere un passo coraggioso: uscire dalla tradizione del teatro popolare di Gavino Ballero, senza rinnegarla, e affrontare un’opera monumentale che ha segnato la storia del teatro italiano. Sarà una sfida linguistica e recitativa, resa possibile grazie al grande lavoro degli attori, Elisabetta Dettori, Nicoletta Bigi, Natalina Signorini, Antonio Carboni, Alberto Lai, Luigi Meloni e Antonello Pinna che, sotto la direzione del regista Giuseppe Ligios porteranno sul palco l’autenticità e la vitalità della propria comunità, dimostrando un grande amore per la lingua della loro città. La produzione è ulteriormente arricchita dalla presenza di un costumista Giovanni Trudu e di una scenografa Gabriella Nuvoli, nonché di un tecnico specializzato nelle luci Aaron Gonzalez garantendo così uno spettacolo di alta qualità che coinvolgerà il pubblico in una travolgente esperienza teatrale.



Pino Tilloca, presidente dell’Obra Cultural, ha detto che, con questa commedia la città di Alghero celebra un momento di orgoglio e di crescita culturale perché “La duenya de l’hostera” non è solo uno spettacolo: è un atto di identità e di memoria, un ponte tra lingue e culture, che conferma Alghero come laboratorio vivo di innovazione e custodia della tradizione che vuole dimostrare come la nostra lingua e il nostro teatro possono dialogare con i grandi classici europei. L'iniziativa è stata inserita dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero all'interno della manifestazione "Cap d'Any de l’Alguer 2025/2026," sottolineando l'importanza di promuovere la cultura e la lingua locale attraverso eventi di rilevanza artistica. L’iniziativa gode inoltre del contributo dell’Ufficio di Alghero del Governo della Generalitat de Catalunya e del patrocinio dell’associazione Teatro d’Inverno.