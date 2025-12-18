 Skin ADV
Voli: in 47mila ad Alghero, 20mila in più ad Olbia
S.A. 15:11
Voli: in 47mila ad Alghero, 20mila in più ad Olbia
Gli aeroporti del Nord Sardegna stimano per Natale un flusso di circa 114.000 passeggeri, in crescita del +2,5% rispetto allo scorso anno. Voli internazionali solo al Costa Smeralda con Volotea verso Barcellona e Parigi
Voli: in 47mila ad Alghero, 20mila in più ad Olbia

ALGHERO - Durante le festività natalizie (dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026), gli aeroporti del Nord Sardegna stimano un flusso di circa 114.000 passeggeri, in crescita del +2,5% rispetto allo scorso anno, per un totale di 836 voli ed un’offerta di oltre 153.000 posti per un totale di 20 collegamenti. Nello specifico, lo scalo di Alghero prevede circa 47.000 passeggeri, per un totale di 352 movimenti.

Il Riviera del Corallo sarà collegato con Roma Fiumicino e Milano Linate operati da ITA Airways, e con Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli e Pisa operati da Ryanair. Per quanto riguarda lo scalo di Olbia, si stima un traffico di circa 67.000 passeggeri, per un totale di 484 voli.

Il Costa Smeralda sarà collegato con Roma Fiumicino operato da Aeroitalia e Volotea, con Milano Linate, operato da Aeroitalia, con Milano Malpensa di easyJet e con Torino, Verona e Venezia operati da Volotea. Inoltre, Bergamo e Bologna saranno servite sia da Ryanair che da Volotea. Per quanto riguarda le capitali europee, da Olbia, grazie a Volotea, sarà possibile raggiungere Barcellona e Parigi Orly, novità della stagione invernale.
18/12/2025
19 dicembre
Grande pubblico per l´omaggio a Pasqual Gallo
19 dicembre
Ruba alcolici e li vende: denunciati algheresi
19 dicembre
FertiliArt: sabato si inaugura l´installazione collettiva



