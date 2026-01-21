Alguer.it
«Scuola volo: Alghero non si piega»
Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, in merito alle dichiarazioni apparse sulla stampa riguardanti la possibile candidatura della Sardegna a ospitare la Scuola di Volo Nazionale di ITA Airways
ALGHERO - «Ho manifestato formalmente e per tempo l’interesse a candidare l’aeroporto di Alghero-Fertilia come sede della Scuola di Volo ITA Airways. Tale volontà è stata espressa con una nota ufficiale, protocollata il 5 gennaio 2026, indirizzata alla Presidente della Regione Sardegna e all’Assessora regionale ai Trasporti, quindi prima delle dichiarazioni richiamate in questi giorni sulla stampa». Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, in merito alle dichiarazioni apparse sulla stampa riguardanti la possibile candidatura della Sardegna a ospitare la Scuola di Volo Nazionale di ITA Airways.

«Nella comunicazione abbiamo evidenziato la storica vocazione aeronautica dello scalo di Alghero, già sede per decenni della Scuola di Volo Alitalia, e abbiamo chiesto la massima collaborazione istituzionale per sostenere una candidatura che rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo, occupazione qualificata e rilancio infrastrutturale per l’intero territorio. Alghero non ha mai chiesto scorciatoie né si piega a decisioni calate dall’alto, nel rispetto delle competenze istituzionali e sicuri della potenzialità del territorio» si legge nella nota diffusa da Porta Terra.

«Il confronto serio e proficuo con la Regione, grazie anche al lavoro del Consigliere Valdo di Nolfo e le positive interlocuzioni con le Assessore regionali ai Trasporti e al Lavoro, Barbara Manca e Desiré Manca rendono possibile il traguardo» dice Cacciotto che fa riferimento al consigliere comunale della Lega e presidente uscente del Consiglio regionale Michele Pais che aveva richiamato l'attenzione sulla questione [LEGGI]: «se il consigliere Pais ritiene strategica la candidatura di Alghero, si adoperi però con la stessa sollecitudine nei confronti del Governo nazionale affinché venga sostenuta concretamente, in modo unitario, la proposta dello scalo algherese. Non è tempo di divisioni, bensì di unità per perorare la causa con atti formali e iniziative istituzionali puntuali».
«Da parte nostra continueremo a lavorare con determinazione e senso di responsabilità, nell’interesse della città e del territorio, affinché Alghero possa giocare fino in fondo la propria partita» conclude il primo cittadino.

Nell foto: il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto
