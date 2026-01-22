Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariCronacaAeroporto › Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari
Cor 9:13
Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari
Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari: al piano Arrivi, tra il bar e le uscite Schengen, i nuovi spazi. Il Presidente Enac Di Palma inaugura 300mq di nuovi spazi attrezzati e servizi per i cani e i gatti ospiti dello scalo aeroportuale di Cagliari
Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari

CAGLIARI - Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari: al piano Arrivi, tra il bar e le uscite Schengen, i nuovi spazi dedicati in esclusiva ai cani, ai gatti e ai loro accompagnatori.
L’inaugurazione ufficiale è avvenuta oggi, 23 gennaio 2026, alla presenza del presidente ENAC avv. Pierluigi Di Palma, del presidente della IX Commissione Trasporti della Camera on. Salvatore Deidda, dei vertici SOGAER e dei rappresentanti degli Enti e delle Autorità aeroportuali. L’Aeroporto di Cagliari è fra i primi in Italia e l’unico in Sardegna a dotarsi di spazi attrezzati e personale qualificato per accogliere al meglio gli animali da compagnia che transitano dall’aeroporto in attesa della partenza, quelli in arrivo e quelli semplicemente in visita.

L’iniziativa, nata per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di passeggeri che si spostano con i propri amici a quattro zampe, vede il coinvolgimento della Bau Club ETS, associazione che ha al suo attivo anni di impegno nella tutela degli animali, come gestore della Pet Area e dei nuovi servizi offerti a viaggiatori e visitatori dell’Aeroporto di Cagliari. Gioco, relax, fontanelle per rinfrescarsi e bere, aree attrezzate per i bisogni fisiologici e un servizio professionale di toelettatura. In più, la possibilità di contare su un luogo sicuro, un vero e proprio asilo, dove gli animali possono muoversi in sicurezza, lontani dallo stress spesso legato ai viaggi.

Gli animali da compagnia dei PRM - passeggeri che necessitano di assistenza speciale per il loro viaggio in aereo – potranno accedere e sostare nella Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari a titolo gratuito: favorire la mobilità e l’inclusione per tutte le categorie di viaggiatori è, infatti, una delle priorità principali di SOGAER, gestore dello scalo cagliaritano. L’acquisto di gadget, articoli di prima necessità e servizi della Pet Area servirà a sostenere la Bau Club ETS nelle sue attività no profit, incluse quelle volte a combattere il randagismo, salvare cani e gatti abbandonati e favorire le adozioni. Proprio in tema di adozioni, la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari punta a divenire un punto di riferimento per l’incontro tra gli animali le loro potenziali famiglie, un luogo gradevole e accogliente da cui nasceranno nuovi legami simbolo di affetto ma anche di rispetto e civiltà.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/1/2026
Ad Alghero turista con fossile: denunciato
L´uomo è stato fermato in aeroporto e trovato in possesso, all’interno del bagaglio a mano, di un fossile di trilobite del peso di 632 grammi: è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per il reato di ricettazione di beni culturali
23/1/2026
«Scuola di volo: Alghero è la scelta naturale»
Così Valdo Di Nolfo, unico rappresentante algherese nel Parlamento sardo, interviene sulla questione e conferma la partecipazione della Regione al bando rilanciato da Ita Airways
22/1/2026
Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze
Dopo l´annuncio del bi-settimanale di Wizzair da Alghero, il collegamento con l´area balcanica raddoppia: dal 1° giugno al 23 ottobre si aggiunge il volo operato dagli irlandesi (sempre due volte a settimana). Ecco tutte le ripartenze internazionali della Ryanair dal Riviera del Corallo
22/1/2026
Scuola volo su Oristano: Appello per Alghero
Il consigliere comunale di Alghero Michele Pais ritorna sulla questione ed esprime forti perplessità sulle notizie emerse in merito alla Scuola di Volo ITA Airways
23/1/2026
«Scuola volo: Alghero non si piega»
Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, in merito alle dichiarazioni apparse sulla stampa riguardanti la possibile candidatura della Sardegna a ospitare la Scuola di Volo Nazionale di ITA Airways
22/1/2026
Easyjet, Bordeaux e Nizza da Cagliari
Ulteriore ampliamento del proprio network in vista dell’estate 2026. A partire da marzo saranno attivate dall’Aeroporto di Cagliari nuove rotte per Bordeaux e Nizza
21/1Alghero e Olbia volano su Lione e Siviglia
17/1«Addizionale comunale, incomprensibile Di Nolfo»
15/1Olbia intitola l’aeroporto a Karim Aga Khan
16/1«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
15/1«Emilia Romagna abolisce addizionale, Sardegna ferma»
15/1«Riportare le capitali europee l´inverno»
12/1WizzAir apre l´Alghero-Belgrado
10/1Sogeaal e Geasar incontrano gli imprenditori turistici
10/1Maestrale su Alghero, voli dirottati a Cagliari e Olbia
9/1Dopo Amsterdam, Parigi: strada giusta
« indietro archivio aeroporto »
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
24 gennaio
Salta la pavimentazione sui Bastioni di Alghero
24 gennaio
Oristano per lo sport e la parità di genere



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)