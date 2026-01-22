Cor 9:13 Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari: al piano Arrivi, tra il bar e le uscite Schengen, i nuovi spazi. Il Presidente Enac Di Palma inaugura 300mq di nuovi spazi attrezzati e servizi per i cani e i gatti ospiti dello scalo aeroportuale di Cagliari



CAGLIARI - Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari: al piano Arrivi, tra il bar e le uscite Schengen, i nuovi spazi dedicati in esclusiva ai cani, ai gatti e ai loro accompagnatori.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta oggi, 23 gennaio 2026, alla presenza del presidente ENAC avv. Pierluigi Di Palma, del presidente della IX Commissione Trasporti della Camera on. Salvatore Deidda, dei vertici SOGAER e dei rappresentanti degli Enti e delle Autorità aeroportuali. L’Aeroporto di Cagliari è fra i primi in Italia e l’unico in Sardegna a dotarsi di spazi attrezzati e personale qualificato per accogliere al meglio gli animali da compagnia che transitano dall’aeroporto in attesa della partenza, quelli in arrivo e quelli semplicemente in visita.



L’iniziativa, nata per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di passeggeri che si spostano con i propri amici a quattro zampe, vede il coinvolgimento della Bau Club ETS, associazione che ha al suo attivo anni di impegno nella tutela degli animali, come gestore della Pet Area e dei nuovi servizi offerti a viaggiatori e visitatori dell’Aeroporto di Cagliari. Gioco, relax, fontanelle per rinfrescarsi e bere, aree attrezzate per i bisogni fisiologici e un servizio professionale di toelettatura. In più, la possibilità di contare su un luogo sicuro, un vero e proprio asilo, dove gli animali possono muoversi in sicurezza, lontani dallo stress spesso legato ai viaggi.



Gli animali da compagnia dei PRM - passeggeri che necessitano di assistenza speciale per il loro viaggio in aereo – potranno accedere e sostare nella Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari a titolo gratuito: favorire la mobilità e l’inclusione per tutte le categorie di viaggiatori è, infatti, una delle priorità principali di SOGAER, gestore dello scalo cagliaritano. L’acquisto di gadget, articoli di prima necessità e servizi della Pet Area servirà a sostenere la Bau Club ETS nelle sue attività no profit, incluse quelle volte a combattere il randagismo, salvare cani e gatti abbandonati e favorire le adozioni. Proprio in tema di adozioni, la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari punta a divenire un punto di riferimento per l’incontro tra gli animali le loro potenziali famiglie, un luogo gradevole e accogliente da cui nasceranno nuovi legami simbolo di affetto ma anche di rispetto e civiltà.