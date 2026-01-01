Cor 17:25 «Ct, compensazioni per l´Alghero - Milano» Lo propone Umberto Borlotti, già direttore generale della Sogeaal di Alghero, in quanto c'è il rischio di una forte discriminazione nei confronti dei residenti del nord ovest con un inevitabile spostamento di passeggeri residenti da Alghero a Olbia



ALGHERO - «In questi giorni prende corpo la c.d. nuova Continuità Territoriale dagli aeroporti sardi verso Roma e Milano. Alcuni punti innovativi sono la riduzione della tariffa e l’estensione del beneficio tariffario ad altre categorie di passeggeri (parenti, lavoratori etc). Solo a 5 di 6 tratte si applicherà il nuovo modello. Rimane esclusa la tratta Alghero-Milano, per la defezione dei vettori. La tratta sarà comunque assicurata da ITA in regime di proroga fino a ottobre. Sorge però un problema. La proroga prevede una prosecuzione delle condizioni tecnico-economiche del vecchio bando; quindi da marzo ad ottobre nessuna riduzione tariffaria e eventuale aumento della platea dei beneficiari per chi volerà da Alghero verso Milano. Questa è una forte discriminazione nei confronti dei residenti del nord ovest con un inevitabile spostamento di passeggeri residenti da Alghero a Olbia. Preso atto dei risparmi ottenuti in questa ultima gara, propongo alla RAS di attivare una procedura compensativa e di ristoro (simile alla procedura di aiuto sociale attivato per alcune rotte) alle categorie previste nell’attuale bando corrispondendo la differenza pagata. Ci sono due mesi per definire una procedura che, pur se complessa da gestire in Regione, potrebbe essere delegata, a puro titolo di esempio, alla Sfirs o alla Città Metropolitana di Sassari. Ovviamente i tecnici della Regione troveranno soluzioni migliori, ma l’importante è non creare discriminazioni e residenti di serie A e di serie B». Lo propone Umberto Borlotti, già direttore generale della Sogeaal di Alghero.