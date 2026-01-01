Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaAeroporto › «Ct, compensazioni per l´Alghero - Milano»
Cor 17:25
«Ct, compensazioni per l´Alghero - Milano»
Lo propone Umberto Borlotti, già direttore generale della Sogeaal di Alghero, in quanto c'è il rischio di una forte discriminazione nei confronti dei residenti del nord ovest con un inevitabile spostamento di passeggeri residenti da Alghero a Olbia
«<i>Ct</i>, compensazioni per l´Alghero - Milano»

ALGHERO - «In questi giorni prende corpo la c.d. nuova Continuità Territoriale dagli aeroporti sardi verso Roma e Milano. Alcuni punti innovativi sono la riduzione della tariffa e l’estensione del beneficio tariffario ad altre categorie di passeggeri (parenti, lavoratori etc). Solo a 5 di 6 tratte si applicherà il nuovo modello. Rimane esclusa la tratta Alghero-Milano, per la defezione dei vettori. La tratta sarà comunque assicurata da ITA in regime di proroga fino a ottobre. Sorge però un problema. La proroga prevede una prosecuzione delle condizioni tecnico-economiche del vecchio bando; quindi da marzo ad ottobre nessuna riduzione tariffaria e eventuale aumento della platea dei beneficiari per chi volerà da Alghero verso Milano. Questa è una forte discriminazione nei confronti dei residenti del nord ovest con un inevitabile spostamento di passeggeri residenti da Alghero a Olbia. Preso atto dei risparmi ottenuti in questa ultima gara, propongo alla RAS di attivare una procedura compensativa e di ristoro (simile alla procedura di aiuto sociale attivato per alcune rotte) alle categorie previste nell’attuale bando corrispondendo la differenza pagata. Ci sono due mesi per definire una procedura che, pur se complessa da gestire in Regione, potrebbe essere delegata, a puro titolo di esempio, alla Sfirs o alla Città Metropolitana di Sassari. Ovviamente i tecnici della Regione troveranno soluzioni migliori, ma l’importante è non creare discriminazioni e residenti di serie A e di serie B». Lo propone Umberto Borlotti, già direttore generale della Sogeaal di Alghero.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22:51
Continuità aerea marchiata Aeroitalia
In fase di perfezionamento i servizi su cinque delle sei rotte, che saranno realizzati dal vettore Aeroitalia. Resta invece distinta la situazione della rotta Alghero -Milano Linate: nessun vettore si è candidato, rendendo necessario un nuovo bando dedicato
28/1Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari
26/1Salaris: sull’Alghero-Linate un fallimento
25/1Scuola di volo, competenza e rispetto basta slogan
24/1Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari
23/1«Scuola di volo: Alghero è la scelta naturale»
23/1Ad Alghero turista con fossile: denunciato
23/1«Scuola volo: Alghero non si piega»
22/1Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze
22/1Scuola volo su Oristano: Appello per Alghero
22/1Easyjet, Bordeaux e Nizza da Cagliari
« indietro archivio aeroporto »
3 febbraio
Algheresi senza medico di base: arriva Canale 5
2 febbraio
Incendio doloso, far west Pietraia
3 febbraio
Tar: Alguer Rugby sul campo di Maria Pia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)