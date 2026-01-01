Alguer.it
Sara Alivesi 22:51
Continuità aerea marchiata Aeroitalia
In fase di perfezionamento i servizi su cinque delle sei rotte, che saranno realizzati dal vettore Aeroitalia. Resta invece distinta la situazione della rotta Alghero -Milano Linate: nessun vettore si è candidato, rendendo necessario un nuovo bando dedicato
Continuità aerea marchiata Aeroitalia

ALGHERO - La nuova continuità territoriale aerea diventa operativa: sono infatti in fase di perfezionamento i servizi su cinque delle sei rotte, che saranno realizzati dal vettore Aeroitalia. Per le tre tratte sulle quali la compagnia ha dichiarato l’intenzione di operare senza compensazioni economiche (Olbia–Milano, Olbia–Roma e Cagliari–Roma) gli uffici dell’Assessorato ai Trasporti hanno rilasciato i nulla osta sui programmi operativi presentati dal vettore. Nelle prossime ore potranno dunque essere messi in vendita i biglietti. Su queste tre rotte non ci sarà alcun onere per la Regione, che potrà così destinare le risorse stanziate ad altri interventi nel settore dei trasporti.

Le compagnie concorrenti che hanno partecipato alla gara, Ita Airways e Volotea, hanno anch'esse la possibilità di accettare senza compensazione e rinunciare ai contributi pubblici. Per quanto riguarda le rotte Cagliari–Milano e Alghero–Roma, le relative gare sono state aggiudicate alla compagnia Aeroitalia, l’unico vettore ad aver presentato un’offerta. Per queste rotte sono in corso le verifiche sui programmi operativi da parte degli uffici dell'Assessorato, a completamento delle quali sarà rilasciato il nulla osta. «Con il nuovo decreto ministeriale abbiamo puntato a migliorare la qualità del servizio — afferma l’assessore Manca — le compagnie non vengono più selezionate soltanto in base al prezzo, ma anche sulla capacità di assicurare standard più elevati e un servizio complessivamente migliore. Questo ha richiesto analisi e verifiche approfondite».

Resta invece distinta la situazione della rotta Alghero -Milano Linate: nessun vettore si è candidato, rendendo necessario un nuovo bando dedicato. Si tratta di una criticità storica per l’aeroporto del nord-ovest dell’isola, che tuttavia risulta oggi meno impattante grazie alla proroga del servizio attuale, operato da Ita Airways, sottoscritta con il vettore fino a ottobre 2026. Una finestra temporale ampia che — secondo l’Assessorato regionale ai Trasporti — consentirà di individuare soluzioni più stabili senza la pressione dell’emergenza.
