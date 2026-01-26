Alguer.it
Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari
Cor 12:13
Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari
Per Ugo Calvosa, Executive Vice President Aeroitalia: L’annuncio delle nuove rotte per la Summer 2026 (12 in totale) rappresenta un passo fondamentale nella strategia di crescita della nostra compagnia
Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari

CAGLIARI – Aeroitalia è lieta di presentare il nuovo piano operativo per la Summer 2026, che prevede l’introduzione di ben 12 rotte, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul mercato nazionale e internazionale. Le nuove rotte nascono con l’obiettivo di offrire soluzioni di viaggio flessibili e capillari, favorendo sia la mobilità dei passeggeri sia la promozione delle principali mete turistiche e d’affari sul territorio nazionale.

Per la Summer 2026 sono in programma 12 nuove rotte che arricchiranno l’offerta dei collegamenti Aeroitalia. Tra queste figurano i voli tra Bologna e Cagliari, Firenze e Cagliari, Pisa e Cagliari, oltre alla rotta che unirà Pisa e Comiso. Novità anche per chi viaggia tra Roma e Genova, così come tra Cagliari e Cuneo. Da Comiso sarà possibile raggiungere direttamente Roma Fiumicino, Milano Linate, Bologna e Torino, mentre da Foggia partiranno nuovi collegamenti verso Milano Linate e Torino.

A queste importanti novità si aggiungono anche alcune rotte che verranno ripristinate rispetto alla scorsa stagione estiva. Torneranno, infatti, i collegamenti tra Roma Fiumicino e Bacau, così come quelli tra Roma Fiumicino e Ibiza. Saranno nuovamente operativi anche i voli tra Catania e Bergamo, tra Cagliari e Catania, da Perugia per Lamezia Terme e Olbia, oltre alla rotta Parma–Olbia.

Ugo Calvosa, Executive Vice President Aeroitalia, ha spiegato: «L’annuncio delle nuove rotte per la Summer 2026 rappresenta un passo fondamentale nella strategia di crescita della nostra compagnia. Abbiamo voluto rafforzare, in modo particolare, i collegamenti territoriali con un’attenzione speciale verso le mete a forte vocazione turistica come la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e l’Emilia-Romagna, per rispondere concretamente alle esigenze di mobilità di residenti e viaggiatori. Siamo consapevoli dell’importanza che tali collegamenti rivestono per il tessuto sociale ed economico dei territori serviti e ci impegniamo a garantire un servizio sempre più capillare, affidabile e puntuale. Con questa crescita della rete, Aeroitalia vuole essere al fianco dei viaggiatori e delle comunità, promuovendo la connettività e favorendo così i flussi turistici».
26/1/2026
