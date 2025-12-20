 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteOpere › Lavori alla chiesa campestre di Sennori
S.A. 17:53
Lavori alla chiesa campestre di Sennori
ll progetto di restauro di San Giovanni Battista è stato finanziato dall’assessorato regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per un importo complessivo pari a 150.000 euro
Lavori alla chiesa campestre di Sennori

SENNORI - Sono iniziati i lavori di recupero e valorizzazione dell’antica chiesa di San Giovanni Battista, la cui costruzione risale al 1614. Il progetto di restauro è stato finanziato dall’assessorato regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per un importo complessivo pari a 150.000 euro, è stato redatto dall’architetto, Monica Ortu, e l’esecuzione dei lavori è stata assegnata all’impresa specializzata in restauri conservativi e ristrutturazioni edilizie, Costed srl di Sassari, per un importo contrattuale di 93.547,47 euro.

Le opere previste riguardano interventi finalizzati alla risoluzione delle principali criticità riscontrate nell’edificio, con particolare attenzione allo stato di degrado delle coperture e alla presenza diffusa di intonaci in cemento, non compatibili con le murature storiche, in particolare sui prospetti esterni della chiesa. Si interverrà anche all’interno, nella zona presbiteriale, dove risultano evidenti fenomeni di distacco e lesioni. È prevista la rimozione delle guaine impermeabilizzanti esistenti e la realizzazione di un nuovo sistema di impermeabilizzazione a doppio strato, con finitura superficiale in cocciopesto, da estendersi alle coperture della navata, del presbiterio, del pronao e della sagrestia.

Si provvederà anche alla sistemazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, senza l’introduzione di nuovi pluviali, in conformità con le caratteristiche storiche dell’edificio. «La chiesa campestre di San Giovanni Battista ha un forte valore identitario per la comunità di Sennori, recuperarla significa da sia tenere saldi i legami con le nostre tradizioni, sia valorizzare un bene dall’alto valore storico e culturale, oltre che religioso», commenta il sindaco, Nicola Sassu.
La fine dei lavori è prevista per la primavera 2026.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:51
Via ai lavori per il centro intermodale
Oggi il Comune di Sassari ha consegnato ufficialmente le chiavi del cantiere – che include anche l’intervento per il restyling degli spazi esterni circostanti – al raggruppamento temporaneo di imprese che eseguirà l’opera
16:58
Lavori al Coghinas slittano a fine 2026
A fine 2026 si svolgeranno i lavori di impermeabilizzazione di alcune delle vasche di accumulo del distretto della bassa Valle del Coghinas. La decisione dopo il partecipato incontro del 3 dicembre al Consorzio Bonifica Nurra
20/12/2025
Apre a Sassari il Centro Giovani Santa Caterina
Il Comune di Sassari scommette sul futuro: aperto il Centro Giovani di Santa Caterina. «Un’opportunità per immaginare il destino della città con l’aiuto delle nuove generazioni»
20/12Centro intermodale: consegna lavori a Sassari
12/12«Primo pescato ancora chiuso, famiglie colpite»
11/12Consorzio Bonifica: 23 mln per 5 nuove opere
10/12Mercato primo pescato ancora chiuso: malumori
4/12Assetto idrogeologico, opere per 1,8 milioni
3/12Lavori contro gli allagamenti a Bosa
3/12Tra le 8 opere urgenti sarde ciclabili ad Alghero
3/12Forte della Maddalena: ultimati i lavori
2/12Calcetto, tennis e pallavolo al Pala Congressi
21/115,2 milioni per il depuratore di Bosa
« indietro archivio opere »
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
22 dicembre
Nuovi reparti e 80 medici: 30 mln per il Civile
22 dicembre
Via ai lavori per il centro intermodale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)