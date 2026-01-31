Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › Via Fratelli Accardo Artigiani: chiarezza
Cor 12:00
Via Fratelli Accardo Artigiani: chiarezza
La maggioranza algherese risponde alle opposizioni dopo la presa di posizione di uno dei partiti che la stessa maggioranza la compone: «Massima attenzione alla rigenerazione urbana dell´area. Fin dall´insediamento la maggioranza ha avviato le attività per portare a compimento le iniziative volte ad eliminare la situazione di disagio che è rimasta tale da tempo immemore»
ALGHERO - Piccolo cortocircuito ad Alghero sull'ultimazione dei lavori di riqualificazione di Via Fratelli Accardo Artigiani: la coalizione "Progetto Alghero" replica con una nota alle dichiarazioni dei gruppi consiliari di centrodestra che davano la sveglia a Cacciotto e Daga, dopo la presa di posizione pubblica di Noi Riformiamo Alghero, il gruppo Centrista che oltre ad essere tra i più rappresentativi della stessa maggioranza, esprime l'assessore alle Opere pubbliche in Giunta, Francesco Marinaro.

«Fin da subito, novembre 2024 la Giunta Cacciotto ha approvato il Piano di Fattibilità Economica e Finanziaria dei lavori di urbanizzazione e riqualificazione della zona. Il progetto ha una previsione economica per lavori che ammonta a 400 mila euro, prevede infatti una radicale trasformazione dell’attuale sterrato impercorribile e privo di illuminazione pubblica. L’oggetto dell’intervento riguarda la strada, lunga circa 120 metri, in cui non sono presenti le reti delle acque bianche e nere e l’illuminazione pubblica. Per le reti elettriche e telefoniche sono al momento presenti dei pali per il collegamento delle utenze con dei cavi volanti. Una situazione di forte disagio in passato più volte segnalata, invano, dai cittadini alla giunta guidata dalla “locomotiva” Forza Italia che deteneva gli incarichi del Demanio e Opere Pubbliche. Le opere previste da questa amministrazione prevedono la ricostruzione dei marciapiedi per tutta la lunghezza della via, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e l’asfaltatura della sede stradale. Ancora, maggiore decoro alla zona con la predisposizione delle aiuole lungo i marciapiedi e in continuità con il piano di calpestio. Prevista anche la realizzazione della rete idrica e fognaria, dell’illuminazione e della rete elettrica e telefonica. Il progetto è stato candidato alla Regione per ottenere finanziamento sulla base delle opportunità offerte dalla Legge di stabilità n. 30/49 del 05.06.2025. Attualmente è in graduatoria per l'ottenimento delle somme».

«Ma siamo certi che in ogni caso verranno reperite le risorse attingendo dal Bilancio. Nel frattempo, per smentire le falsità del Centrodestra, sono state portate avanti anche le pratiche legate al trasferimento delle aree. Il decreto di acquisizione è stato fatto, e pubblicato, manca un passaggio formale della trascrizione e la liquidazione al proprietario che verrà fatta contestualmente alla trascrizione. Crediamo che la dimostrazione della volontà di risolvere i problemi sia nei fatti. Via Fratelli Accardo è una priorità e verrà risolta sicuramente con la riqualificazione tanto attesa, in un nuovo e rinnovato contesto che si sta delineando anche con i lavori della circonvallazione. Ma non solo Carrabuffas : i quartieri della città sono al centro di un progetto generale di riqualificazione urbana, ad iniziare da Sant'Agostino con i lavori in Largo Costantino e con il proseguimento delle opere dell'ex Cotonificio» chiude la nota della coalizione di maggioranza.
31/1/2026
