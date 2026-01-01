Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresPoliticaOpere › Centro Sportivo Rocca Ruja: riqualificazione
S.A. 16:02
Centro Sportivo Rocca Ruja: riqualificazione
Il completamento della riqualificazione è previsto per i primi di agosto 2026, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel dotare Stintino di un impianto sportivo all’avanguardia
Centro Sportivo Rocca Ruja: riqualificazione

STINTINO - Hanno preso avvio i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo di Rocca Ruja, a seguito dell’aggiudicazione comunicata lo scorso 16 ottobre 2025. Il primo intervento, avviato il 20 gennaio, ha riguardato la demolizione della tribuna, passaggio fondamentale per l’ammodernamento complessivo dell’impianto. Il progetto, affidato alla IGE Impianti S.r.l., prevede la messa a norma degli impianti elettrici, la predisposizione di un’area per un nuovo campo da padel, la realizzazione di un campo coperto, l’ammodernamento della club house, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione con fotovoltaico e sistema di accumulo, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla creazione di nuovi camminamenti accessibili.

«Con l’avvio dei lavori stiamo dando concretezza a un progetto che restituirà nuova vita a un impianto storico per la nostra comunità. La demolizione della tribuna rappresenta il primo passo verso una struttura moderna, inclusiva e sostenibile, capace di accogliere atleti e cittadini di tutte le età» ha commentato Il vicesindaco e assessore allo Sport, Pietro Maddau. La sindaca, Rita Limbania Vallebella, ha aggiunto: «L’iter burocratico ha richiesto più tempo del previsto, ma finalmente l’intervento è partito. Con questa riqualificazione aggiungiamo un ulteriore tassello al miglioramento del territorio, offrendo ai cittadini e agli sportivi una struttura più moderna, sicura e accessibile, destinata a rimanere un punto di riferimento per la comunità». Il completamento della riqualificazione è previsto per i primi di agosto 2026, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel dotare Stintino di un impianto sportivo all’avanguardia.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:30
Emergenza siccità, Anbi: tutte le priorità
Precipitazioni utili ma non risolutive. Anbi Sardegna: Il pericolo non è passato. Servono contatori, reti risanate, interconnessioni e nuovi invasi
19/1«L’ennesimo siparietto propagandistico»
19/1«Sbloccati tutti i cantieri fermi»
15/1A Nuoro via ai lavori per la galleria di Mughina
15/1Liberiamoci del Palazzo dei Congressi
13/1«Il Palacongressi distretto dell´Innovazione»
13/1«Palacongressi, demolizione non è soluzione»
12/1Riformatori: Demolire il Palacongressi
9/1Municipio, Cotonificio e impianti. Nel 2026 via ai nuovi cantieri
8/1«Una fontana nell´Esso abbandonato»
7/1Al cimitero di Bosa 150 nuovi loculi
« indietro archivio opere »
22 gennaio
Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
22 gennaio
Intelligenza artificiale: corso under 18
22 gennaio
«Subito la sospensione delle cartelle Secal»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)