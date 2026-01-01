S.A. 16:02 Centro Sportivo Rocca Ruja: riqualificazione Il completamento della riqualificazione è previsto per i primi di agosto 2026, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel dotare Stintino di un impianto sportivo all’avanguardia



STINTINO - Hanno preso avvio i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo di Rocca Ruja, a seguito dell’aggiudicazione comunicata lo scorso 16 ottobre 2025. Il primo intervento, avviato il 20 gennaio, ha riguardato la demolizione della tribuna, passaggio fondamentale per l’ammodernamento complessivo dell’impianto. Il progetto, affidato alla IGE Impianti S.r.l., prevede la messa a norma degli impianti elettrici, la predisposizione di un’area per un nuovo campo da padel, la realizzazione di un campo coperto, l’ammodernamento della club house, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione con fotovoltaico e sistema di accumulo, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla creazione di nuovi camminamenti accessibili.



«Con l’avvio dei lavori stiamo dando concretezza a un progetto che restituirà nuova vita a un impianto storico per la nostra comunità. La demolizione della tribuna rappresenta il primo passo verso una struttura moderna, inclusiva e sostenibile, capace di accogliere atleti e cittadini di tutte le età» ha commentato Il vicesindaco e assessore allo Sport, Pietro Maddau. La sindaca, Rita Limbania Vallebella, ha aggiunto: «L’iter burocratico ha richiesto più tempo del previsto, ma finalmente l’intervento è partito. Con questa riqualificazione aggiungiamo un ulteriore tassello al miglioramento del territorio, offrendo ai cittadini e agli sportivi una struttura più moderna, sicura e accessibile, destinata a rimanere un punto di riferimento per la comunità». Il completamento della riqualificazione è previsto per i primi di agosto 2026, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel dotare Stintino di un impianto sportivo all’avanguardia.