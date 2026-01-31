Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › «Propaganda e immobilismo, un fallimento»
Cor 10:15
«Propaganda e immobilismo, un fallimento»
Via Fratelli Accardo – Artigiani, Gruppo Forza Italia Alghero: propaganda al posto degli atti. Altro fallimento amministrativo conclamato: la verità viene a galla, dichiarano i consiglieri comunali Tedde, Caria, Ansini, Bardino e Peru
«Propaganda e immobilismo, un fallimento»

ALGHERO -«Era ora che la verità emergesse. Anche il Campo largo è stato costretto ad ammettere ciò che Forza Italia denuncia da mesi: via Fratelli Accardo – Artigiani è ancora una proprietà privata. Un fatto che certifica, senza possibilità di smentita, le gravi responsabilità della Giunta Cacciotto». Lo dichiarano i consiglieri comunali Tedde, Caria, Ansini, Bardino e Peru. «Le rassicurazioni della Giunta su presunti progetti futuri non valgono nulla – proseguono i consiglieri di Forza Italia – soprattutto se si considera che il progetto è stato avviato dalla precedente amministrazione. Il dato politicamente e amministrativamente grave è un altro: dal novembre 2023 ad oggi la Giunta Cacciotto non è stata nemmeno in grado di completare l’atto di acquisto dell’area e di pagare i proprietari».

«Si tratta di un fallimento amministrativo evidente, che emerge a chiare lettere dallo stesso comunicato della maggioranza, oggi più impegnata a fare propaganda che a governare. Ancora più inquietante è il fatto che si sia proceduto a candidare progetti e ottenere finanziamenti pubblici su beni di proprietà privata, non nella disponibilità del Comune: una circostanza che pone interrogativi seri sul metodo e sulla serietà dell’azione amministrativa».

«Il Consiglio comunale dovrebbe esercitare un vero controllo politico sulla Giunta Cacciotto – aggiungono – invece assistiamo all'azione della maggioranza del Campo largo che preferisce coprire le inefficienze dell’esecutivo, replicando con inesattezze e tentando di nascondere la polvere sotto il tappeto. Ma i cittadini non si lasciano più ingannare: sono stanchi degli annunci e pretendono fatti concreti». «Diciamo a Cacciotto e al Campo largo: la strada da seguire è semplice e obbligata – concludono Tedde, Caria, Ansini, Bardino e Peru –: completate l’acquisizione dell’area, pagate i proprietari e immediatamente dopo realizzate l'opera. Tutto il resto è propaganda. E la responsabilità politica di questo immobilismo ricade interamente sul Campo Largo e sulla Giunta Cacciotto».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
31/1/2026
Carrabuffas, i capigruppo: sveglia Daga
La presa di posizione del gruppo consiliare Noi Riformiamo Alghero su via Fratelli Accardo Artigiani certifica, ancora una volta, le difficoltà della maggioranza. L´intervento dei capigruppo di opposizione Cocco, Tedde, Salvatore, Fadda e Pais
1/2/2026
Via Fratelli Accardo Artigiani: chiarezza
La maggioranza algherese risponde alle opposizioni dopo la presa di posizione di uno dei partiti che la stessa maggioranza la compone: «Massima attenzione alla rigenerazione urbana dell´area. Fin dall´insediamento la maggioranza ha avviato le attività per portare a compimento le iniziative volte ad eliminare la situazione di disagio che è rimasta tale da tempo immemore»
29/1Via degli Artigiani: ultimatum a Porta Terra
28/1Caserma a Bosa: a breve la gara per i lavori
28/1Posidonia a San Marco: sopralluogo
22/1Centro Sportivo Rocca Ruja: riqualificazione
22/1Emergenza siccità, Anbi: tutte le priorità
23/1Ipsar, Agraria, Piazza Mercati: Scelte sciagurate
19/1«L’ennesimo siparietto propagandistico»
19/1«Sbloccati tutti i cantieri fermi»
15/1A Nuoro via ai lavori per la galleria di Mughina
15/1Liberiamoci del Palazzo dei Congressi
« indietro archivio opere »
2 febbraio
Incendio doloso, far west Pietraia
2 febbraio
Nuova Radiologia al Civile di Alghero
2 febbraio
«Viale I° Maggio, l´asfalto dura sei mesi»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)