Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › Carrabuffas, i capigruppo: sveglia Daga
Cor 15:00
Carrabuffas, i capigruppo: sveglia Daga
La presa di posizione del gruppo consiliare Noi Riformiamo Alghero su via Fratelli Accardo Artigiani certifica, ancora una volta, le difficoltà della maggioranza. L´intervento dei capigruppo di opposizione Cocco, Tedde, Salvatore, Fadda e Pais
Carrabuffas, i capigruppo: sveglia Daga

ALGHERO - «La presa di posizione del gruppo consiliare Noi Riformiamo Alghero su via Fratelli Accardo Artigiani certifica, ancora una volta, le difficoltà della maggioranza. Non riuscendo a parlarsi, i civici hanno suonato la sveglia al sindaco e all’assessore Daga, delegato al demanio, attraverso un comunicato stampa» dichiarano i gruppi di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Lega e Prima Alghero.

Nel merito del tema - sottolineano dal centrodestra - noi saremo al fianco di chiunque lavori seriamente per sbloccare una situazione che si trascina da decenni. «Sul piano amministrativo è bene ricordare che la soluzione di questa vicenda ultradecennale parte dalla precedente amministrazione di centrodestra, guidata dal sindaco Mario Conoci, con gli assessori Peru, Caria e Piras, che hanno definito l’accordo transattivo di cessione. Da quel momento, nessun nuovo atto è stato compiuto per completare il trasferimento della proprietà. Prima di discutere di progetti, graduatorie regionali o ipotetici finanziamenti, è indispensabile chiudere questo passaggio amministrativo. Ad oggi, infatti, l’atto di compravendita non risulta perfezionato e non è stato ancora corrisposto quanto dovuto ai legittimi proprietari».

Il centrodestra è netto: “«Nel ribadire il sostegno a ogni iniziativa utile a sbloccare l’intervento, invitiamo quindi l’Amministrazione Cacciotto a operare con chiarezza e non lasciare in un limbo di indefinitezza atti importanti per la comunità. Non è accettabile che i disagi di residenti e imprese vengano scaricati su rimpalli interni al campo largo o su comunicati che non risolvono nulla. Il sindaco ha il dovere di esercitare un ruolo di indirizzo e controllo politico: o si chiude immediatamente l’atto di acquisto, oppure si dica chiaramente perché l’assessorato al Demanio non ha ancora adempiuto» chiudono Alessandro Cocco, Fratelli d’Italia, Marco Tedde, Forza Italia, Lelle Salvatore UdC, Massimiliano Fadda Prima Alghero e Michele Pais della Lega.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
29/1/2026
Via degli Artigiani: ultimatum a Porta Terra
La richiesta di intervento arriva da un gruppo politico che compone la stessa Maggioranza, Noi Riformiamo Alghero, che chiede un intervento immediato dell´Amministrazione nella via della zona di Carrabuffas
28/1Caserma a Bosa: a breve la gara per i lavori
28/1Posidonia a San Marco: sopralluogo
22/1Centro Sportivo Rocca Ruja: riqualificazione
22/1Emergenza siccità, Anbi: tutte le priorità
23/1Ipsar, Agraria, Piazza Mercati: Scelte sciagurate
19/1«L’ennesimo siparietto propagandistico»
19/1«Sbloccati tutti i cantieri fermi»
15/1A Nuoro via ai lavori per la galleria di Mughina
15/1Liberiamoci del Palazzo dei Congressi
13/1«Il Palacongressi distretto dell´Innovazione»
« indietro archivio opere »
29 gennaio
Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
30 gennaio
«In via Tarragona una caffetteria sociale»
31 gennaio
Contributo strutturale al Parco. «Positivo ma ancora insufficiente»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)