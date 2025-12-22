Cor 19:00 Commissariamento Asl bocciato Non c´è pace per Alessandra Todde e la sua maggioranza: La Corte costituzionale ha bocciato il commissariamento delle aziende sanitarie della Sardegna. Ritenuto illegittimo l’articolo 14 comma 1 della legge regionale numero 8/2025 approvata a marzo



CAGLIARI - Illegittimo l’articolo 14 comma 1 della legge regionale numero 8/2025 approvata a marzo (quello per intendersi che ha licenziato i vecchi direttori generali) poiché non modifica l’assetto generale del sistema sanitario regionale, quindi non rispetta i presupposti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per l’istituto dello strumento del commissariamento. Lo ha sentenziato la Corte costituzionale che ha così bocciato il commissariamento delle aziende sanitarie della Sardegna.