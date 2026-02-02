Alguer.it
S.A. 14:25
Pediatria estesa a 7 giorni ma non la notte
L’attività riprende anche con il potenziamento dell’offerta ambulatoriale garantita all’interno del reparto: da questo mese sarà infatti possibile, attraverso il Centro unico di prenotazione, prenotare anche il Breath test
Pediatria estesa a 7 giorni ma non la notte

ALGHERO – La Pediatra di Alghero attiva sette giorni su sette: la ripresa delle attività diurne anche nel fine settimana e nelle giornate festive. «Un risultato raggiunto grazie all’impegno profuso a tutti i livelli dell’Azienda e che non terminerà sino a quando non riusciremo a riattivare la struttura nell’arco delle 24 ore, quindi anche nelle ore notturne», spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi. «In questi giorni la Sc di Pediatria dell’ospedale “Civile” di Alghero ha ripreso l’attività h12 nell’arco dei sette giorni, anziché 5: Un passo fondamentale per assicurare la continuità assistenziale sul territorio e assicurare a nostri piccoli pazienti una continuità di cura costante e sicura», spiega Luigi Cambosu, direttore della Sc di Pediatria dell’ospedale Civile.

L’attività riprende anche con il potenziamento dell’offerta ambulatoriale garantita all’interno del reparto: da questo mese sarà infatti possibile, attraverso il Centro unico di prenotazione, prenotare anche il Breath test. «Un esame diagnostico non invasivo impiegato nello studio dei principali disturbi gastro-intestinali, quali malassorbimento, intolleranze alimentari, sovracrescita batterica intestinale e alterazioni dei tempi di transito intestinale, rivolta sia ai pazienti in età pediatrica, a partire dai 6 anni di vita, sia alla popolazione adulta», spiega Cambosu.

L’attivazione del servizio si inserisce all’interno del percorso di potenziameno delle dotazioni tecnologiche avviato all’interno della Asl di Sassari, che ha consentito di acquistare per la Pediatia una nuova apparecchiatura di ultima generazione per l’esecuzione del breath test, un nuovo spirometro, utile all’implementazione dell’attività di pneumologia e allergologia pediatrica, nonché di una nuova apparecchiatura per l’esecuzione del test del sudore, fondamentale per la diagnosi della fibrosi cistica, eseguito sia nell’ambito dello screening neonatale regionale per la fibrosi cistica, sia in regime ambulatoriale, con accesso tramite CUP.
